Орбан заявил о размещении вблизи ключевых энергообъектов военных и техники

БУДАПЕШТ, 25 фев - ПРАЙМ. Венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Военнослужащие и техника, необходимые для предотвращения нападений, будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Венгерский премьер добавил, что в районе, граничащем с Украиной, будут запрещены полеты беспилотников.

