Орбан заявил о размещении вблизи ключевых энергообъектов военных и техники - 25.02.2026
Орбан заявил о размещении вблизи ключевых энергообъектов военных и техники
2026-02-25T17:12+0300
БУДАПЕШТ, 25 фев - ПРАЙМ. Венгерские военнослужащие, техника и полиция в усиленном составе будут патрулировать территорию вблизи ключевых энергообъектов страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Военнослужащие и техника, необходимые для предотвращения нападений, будут размещены вблизи ключевых энергетических объектов. Полиция с увеличенным количеством сил будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Венгерский премьер добавил, что в районе, граничащем с Украиной, будут запрещены полеты беспилотников.
2026
17:12 25.02.2026
 
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
"Даже сегодня". Орбан сделал резкое заявление о Зеленском
Вчера, 17:47
Вчера, 17:47
 
