В Оренбурге предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена
В Оренбурге предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена - 25.02.2026
В Оренбурге предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена
Предотвращено заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбурге, задержан организатор, так же выходец из Центральной Азии, сообщает ЦОС ФСБ РФ. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T10:16+0300
2026-02-25T10:16+0300
2026-02-25T10:16+0300
россия
оренбург
фсб
рф
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Предотвращено заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбурге, задержан организатор, так же выходец из Центральной Азии, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в целях недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде Оренбургской области предотвращено заказное убийство крупного предпринимателя, гражданина России, выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе операции задержан заказчик убийства, гражданин России 1975 года рождения, который пытался передать деньги исполнителю. Возбуждено уголовное дело об организации убийства, заказчик арестован. Следствие установило, что обвиняемый планировал убийство местного коммерсанта из-за долга в 15 миллионов рублей. За данное преступление предусмотрено наказание до пожизненного заключения.
оренбург
рф
