СК раскрыли причину заказного убийства бизнесмена из Оренбурга

2026-02-25T10:22+0300
2026-02-25T10:22+0300
россия
финансы
оренбург
рф
ск рф
оренбургская область
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Бизнесмен из Оренбурга решил устранить конкурента из-за долга в 15 миллионов рублей, но знакомый, которому он поручил убийство, обратился к правоохранителям, сообщил региональный главк СК РФ. По версии следствия, в сентябре 2025 года "обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность в Оренбурге, не желая возвращать местному коммерсанту долг в размере 15 миллионов рублей, решил совершить его убийство". "Для реализации задуманного он обратился к своему знакомому и за денежное вознаграждение предложил ему совершить убийство коммерсанта. Кроме того, фигурант разработал план, согласно которому преступление должно было быть совершено с использованием огнестрельного оружия и специально приобретенного транспортного средства. С этой целью заказчик передал сообщнику денежные средства, на которые последний приобрел автомобиль, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Далее, осуществляя подготовку к убийству, обвиняемый при личной встрече продемонстрировал исполнителю фотографию коммерсанта и сообщил данные о его личности", - говорится в релизе. Однако сообщник обратился в правоохранительные органы. Заказчик был задержан сотрудниками УФСБ России по Оренбургской области при передаче денежных средств исполнителю за якобы совершенное убийство потерпевшего. Задержанный 49-летний житель Оренбурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства по найму). По ходатайству следственных органов обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
оренбург
рф
оренбургская область
россия, финансы, оренбург, рф, ск рф, оренбургская область
РОССИЯ, Финансы, Оренбург, РФ, СК РФ, Оренбургская область
10:22 25.02.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
