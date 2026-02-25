https://1prime.ru/20260225/parkovki-867812260.html
Мишустин заявил о внесении законопроекта о постоплате парковок в Госдуму
Мишустин заявил о внесении законопроекта о постоплате парковок в Госдуму - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин заявил о внесении законопроекта о постоплате парковок в Госдуму
Законопроект о постоплате для парковок будет внесен в Госдуму в этом году, сообщил вице-премьер РФ Михаил Мишустин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T16:09+0300
2026-02-25T16:09+0300
2026-02-25T16:09+0300
россия
общество
рф
михаил мишустин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/69/839326947_0:85:3184:1876_1920x0_80_0_0_93b8e1ea8675069c37cf09a51f733255.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Законопроект о постоплате для парковок будет внесен в Госдуму в этом году, сообщил вице-премьер РФ Михаил Мишустин. "Внесем в Госдуму в этом году", - сказал премьер-министр о законопроект о постоплате для парковок. Сейчас отрабатываются формулировки законопроекта, уточнил Мишустин.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867811600.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/69/839326947_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_5aeabf60c53f5811309a4da8ce4929b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Госдума
Мишустин заявил о внесении законопроекта о постоплате парковок в Госдуму
Мишустин: законопроект о постоплате парковок будет внесен в Госдуму в этом году