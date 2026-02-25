https://1prime.ru/20260225/parkovki-867812260.html

Мишустин заявил о внесении законопроекта о постоплате парковок в Госдуму

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Законопроект о постоплате для парковок будет внесен в Госдуму в этом году, сообщил вице-премьер РФ Михаил Мишустин. "Внесем в Госдуму в этом году", - сказал премьер-министр о законопроект о постоплате для парковок. Сейчас отрабатываются формулировки законопроекта, уточнил Мишустин.

