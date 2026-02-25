Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев обсудил в Томске развитие судостроительной отрасли - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/patrushev-867798338.html
Патрушев обсудил в Томске развитие судостроительной отрасли
Патрушев обсудил в Томске развитие судостроительной отрасли - 25.02.2026, ПРАЙМ
Патрушев обсудил в Томске развитие судостроительной отрасли
Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в Томске провел рабочую встречу с полномочным представителем президента РФ в Сибирском... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T08:54+0300
2026-02-25T08:54+0300
промышленность
россия
томск
рф
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907296_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20f06dc4741c3f8fd9c2ab0e9bf8cb20.jpg
ТОМСК, 25 фев - ПРАЙМ. Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в Томске провел рабочую встречу с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым и губернатором Томской области Владимиром Мазуром, в ходе которой обсудил развитие судостроительной отрасли региона. В частности, в ходе встречи речь шла о мероприятиях, направленных на обновление и модернизацию речного флота, а также проведение комплексных работ по дноуглублению с целью поддержания гарантированных габаритов для судоходства по рекам Обь-Иртышского бассейна. Также обсуждались механизмы поддержки судостроительной отрасли, в том числе льготные ставки по банковским кредитам и поддержка инвестиционной активности в секторе. Другими темами встречи стали организация труда на предприятиях отрасли, обмен передовыми технологиями и создание отраслевого программного обеспечения для конструкторской и технологической документации в судостроении и судоремонте. Кроме того, помощник президента посетил Самусьский судостроительно-судоремонтный завод. Директор предприятия Николай Вдовенко ознакомил Патрушева с производственным циклом строительства судов и выпуском продукции судового машиностроения. Глава Морской коллегии посетил площадку строительства буксира. Предприятие производит толкачи, понтоны, буксиры, наплавные мосты, несамоходные баржи, пассажирские теплоходы и яхты, сухогрузы, плавучие пожарные станции и плавучие краны. Завод осуществляет как строительство речных и смешанного "река-море" плавания судов, так и ремонт и модернизацию всех категорий пассажирских, грузовых судов и судов технического флота. Помощник главы государства обсудил вопросы модернизации завода и обновления его основных фондов, а также поддержания исправного технического состояния зданий и создания комфортных условий труда для работников предприятия.
https://1prime.ru/20260217/patrushev-867558484.html
https://1prime.ru/20260216/soveschanie-867533758.html
томск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859907296_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a86a61c62380acff9a80592a687af933.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, томск, рф, николай патрушев
Промышленность, РОССИЯ, Томск, РФ, Николай Патрушев
08:54 25.02.2026
 
Патрушев обсудил в Томске развитие судостроительной отрасли

Патрушев в Томске обсудил с Серышевым и Мазуром развитие судостроительной отрасли

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Николай Патрушев . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТОМСК, 25 фев - ПРАЙМ. Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев в Томске провел рабочую встречу с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым и губернатором Томской области Владимиром Мазуром, в ходе которой обсудил развитие судостроительной отрасли региона.
В частности, в ходе встречи речь шла о мероприятиях, направленных на обновление и модернизацию речного флота, а также проведение комплексных работ по дноуглублению с целью поддержания гарантированных габаритов для судоходства по рекам Обь-Иртышского бассейна.
Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Патрушев назвал ВМФ лучшим гарантом безопасности судоходства
17 февраля, 10:22
Также обсуждались механизмы поддержки судостроительной отрасли, в том числе льготные ставки по банковским кредитам и поддержка инвестиционной активности в секторе. Другими темами встречи стали организация труда на предприятиях отрасли, обмен передовыми технологиями и создание отраслевого программного обеспечения для конструкторской и технологической документации в судостроении и судоремонте.
Кроме того, помощник президента посетил Самусьский судостроительно-судоремонтный завод. Директор предприятия Николай Вдовенко ознакомил Патрушева с производственным циклом строительства судов и выпуском продукции судового машиностроения. Глава Морской коллегии посетил площадку строительства буксира.
Предприятие производит толкачи, понтоны, буксиры, наплавные мосты, несамоходные баржи, пассажирские теплоходы и яхты, сухогрузы, плавучие пожарные станции и плавучие краны. Завод осуществляет как строительство речных и смешанного "река-море" плавания судов, так и ремонт и модернизацию всех категорий пассажирских, грузовых судов и судов технического флота.
Помощник главы государства обсудил вопросы модернизации завода и обновления его основных фондов, а также поддержания исправного технического состояния зданий и создания комфортных условий труда для работников предприятия.
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
Патрушев провел совещание по развитию судового двигателестроения
16 февраля, 15:52
 
ПромышленностьРОССИЯТомскРФНиколай Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала