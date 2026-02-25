https://1prime.ru/20260225/patrushev-867799927.html

Патрушев обсудил установку российского оборудования на суда

2026-02-25T10:00+0300

ТОМСК, 25 фев - ПРАЙМ. Установку российского комплектующего оборудования на суда нужно предусматривать еще на этапе разработки их проекта, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам разработки и производства судового комплектующего оборудования для гражданского флота. "Важно предусмотреть установку российского комплектующего оборудования уже на этапе формирования заказчиком технических требований к будущему судну и разработки его проекта", - считает помощник президента. При этом для судов, постройка которых осуществляется за счет бюджетных средств или с использованием мер государственной поддержки, это должно быть обязательным условием, подчеркнул Патрушев. "Минпромторгу России нужно организовать работу по правовому закреплению данного положения", - поручил он. Помощник президента также добавил, что требуется внести коррективы в установленную постановлением правительства от 17 июля 2015 года №719 систему оценки российского происхождения промышленной продукции, обеспечивающие сокращение сроков ее включения в соответствующий реестр и внедрения в судостроительную практику.

