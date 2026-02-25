Патрушев указал на проблемы со сроками и ценой строительства судов в России

https://1prime.ru/20260225/patrushev-867800084.html

ТОМСК, 25 фев - ПРАЙМ. Сокращение объемов отечественного судостроения и рост закупок комплектующего оборудования за рубежом в условиях санкций привели к проблемам со сроками и ценой строительства судов в России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам разработки и производства судового комплектующего оборудования для гражданского флота. Помощник президента отметил, что ритмичная поставка судового комплектующего оборудования на судостроительные заводы является важнейшим условием своевременной и качественной постройки судов. "Значительное сокращение объемов российского судостроения, увеличение закупок зарубежного комплектующего оборудования в условиях секторальных санкций Запада привело к их дефициту и серьезным проблемам со сроками и ценой строительства судов", - подчеркнул он. Особенно остро, по словам Патрушева, ощущается недостаток силовых агрегатов - главных двигателей и генераторов, сложного электронного оборудования - систем навигации, связи, радиолокации и управления, палубного оборудования - шпилей и лебедок, а также специализированной техники для сжижения газа, переработки рыбы и других морских биоресурсов. Глава Морколлегии уточнил, что в целях решения накопившихся проблем правительством РФ был разработан федеральный проект "Производство судов и судового оборудования", устанавливающий широкий спектр мер государственной поддержки предприятий судостроения. "Определен порядок выделения субсидий на выполнение комплексных проектов в данной сфере, а также подтверждения российского происхождения судового комплектующего оборудования. За последние три года выделены субсидии на реализацию 109 комплексных проектов по разработке судового комплектующего оборудования. Часть из них завершена", - отметил он. Большая работа в этом направлении, по его словам, проделана ООО "Морские комплексные системы", акционерными обществами "ЦНИИ "Курс", "ЦНИИ "Электроприбор", а также "ЦС "Звездочка".

