Патрушев указал на проблемы со сроками и ценой строительства судов в России - 25.02.2026
Патрушев указал на проблемы со сроками и ценой строительства судов в России
Патрушев указал на проблемы со сроками и ценой строительства судов в России - 25.02.2026, ПРАЙМ
Патрушев указал на проблемы со сроками и ценой строительства судов в России
Сокращение объемов отечественного судостроения и рост закупок комплектующего оборудования за рубежом в условиях санкций привели к проблемам со сроками и ценой... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T10:09+0300
2026-02-25T10:09+0300
промышленность
россия
рф
запад
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/06/842200607_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_a63cae9b4cdc6da284de2acd49cf8795.jpg
ТОМСК, 25 фев - ПРАЙМ. Сокращение объемов отечественного судостроения и рост закупок комплектующего оборудования за рубежом в условиях санкций привели к проблемам со сроками и ценой строительства судов в России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам разработки и производства судового комплектующего оборудования для гражданского флота. Помощник президента отметил, что ритмичная поставка судового комплектующего оборудования на судостроительные заводы является важнейшим условием своевременной и качественной постройки судов. "Значительное сокращение объемов российского судостроения, увеличение закупок зарубежного комплектующего оборудования в условиях секторальных санкций Запада привело к их дефициту и серьезным проблемам со сроками и ценой строительства судов", - подчеркнул он. Особенно остро, по словам Патрушева, ощущается недостаток силовых агрегатов - главных двигателей и генераторов, сложного электронного оборудования - систем навигации, связи, радиолокации и управления, палубного оборудования - шпилей и лебедок, а также специализированной техники для сжижения газа, переработки рыбы и других морских биоресурсов. Глава Морколлегии уточнил, что в целях решения накопившихся проблем правительством РФ был разработан федеральный проект "Производство судов и судового оборудования", устанавливающий широкий спектр мер государственной поддержки предприятий судостроения. "Определен порядок выделения субсидий на выполнение комплексных проектов в данной сфере, а также подтверждения российского происхождения судового комплектующего оборудования. За последние три года выделены субсидии на реализацию 109 комплексных проектов по разработке судового комплектующего оборудования. Часть из них завершена", - отметил он. Большая работа в этом направлении, по его словам, проделана ООО "Морские комплексные системы", акционерными обществами "ЦНИИ "Курс", "ЦНИИ "Электроприбор", а также "ЦС "Звездочка".
промышленность, россия, рф, запад, николай патрушев
Промышленность, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, Николай Патрушев
10:09 25.02.2026
 
Патрушев указал на проблемы со сроками и ценой строительства судов в России

ТОМСК, 25 фев - ПРАЙМ. Сокращение объемов отечественного судостроения и рост закупок комплектующего оборудования за рубежом в условиях санкций привели к проблемам со сроками и ценой строительства судов в России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам разработки и производства судового комплектующего оборудования для гражданского флота.
Помощник президента отметил, что ритмичная поставка судового комплектующего оборудования на судостроительные заводы является важнейшим условием своевременной и качественной постройки судов.
Патрушев обсудил установку российского оборудования на суда
"Значительное сокращение объемов российского судостроения, увеличение закупок зарубежного комплектующего оборудования в условиях секторальных санкций Запада привело к их дефициту и серьезным проблемам со сроками и ценой строительства судов", - подчеркнул он.
Особенно остро, по словам Патрушева, ощущается недостаток силовых агрегатов - главных двигателей и генераторов, сложного электронного оборудования - систем навигации, связи, радиолокации и управления, палубного оборудования - шпилей и лебедок, а также специализированной техники для сжижения газа, переработки рыбы и других морских биоресурсов.
Глава Морколлегии уточнил, что в целях решения накопившихся проблем правительством РФ был разработан федеральный проект "Производство судов и судового оборудования", устанавливающий широкий спектр мер государственной поддержки предприятий судостроения.
"Определен порядок выделения субсидий на выполнение комплексных проектов в данной сфере, а также подтверждения российского происхождения судового комплектующего оборудования. За последние три года выделены субсидии на реализацию 109 комплексных проектов по разработке судового комплектующего оборудования. Часть из них завершена", - отметил он.
Большая работа в этом направлении, по его словам, проделана ООО "Морские комплексные системы", акционерными обществами "ЦНИИ "Курс", "ЦНИИ "Электроприбор", а также "ЦС "Звездочка".
Патрушев обсудил в Томске развитие судостроительной отрасли
