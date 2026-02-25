https://1prime.ru/20260225/pensionerka-867793461.html
Пенсионерка из Москвы выиграла три миллиона рублей в лотерею
2026-02-25T04:17+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Пенсионерка из Москвы, играя вместе с котом в лотерею, смогла выиграть 3 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Пенсионерка из Москвы Эльвира выиграла 3 миллиона рублей в лотерее "Турнир", купив всего один билет за 100 рублей. Победу она разделяет со своим главным компаньоном - котом", - рассказали в пресс-службе.
Победительница, смеясь, отметила, что они с котом уже год играют вместе, и он полноценный участник процесса. "Кот всегда спит на телефоне. Он будит меня ночью, и мы вместе играем ради интереса", - рассказала пенсионерка.
Эльвира также рассказала, что числа билетов всегда выбирает интуитивно, поскольку "магия только одна - в небесной канцелярии, решили, что пора женщину всё-таки поощрить". "Иногда много билетов беру. А тут мне на "Турнир" захотелось только один взять, внутри что-то подсказало, что больше и не надо", - добавила она.
Накануне судьбоносного утра Эльвира попросила о выигрыше. "Легла на подушку и сказала: ну хоть что-то уже нам дайте, столько времени прошло. И всё - утром встаю, сделала привычные дела, выпила кофе и смотрю оповещение. Сначала, конечно, не поверила. Но Господь услышал - 3 миллиона. ... Знаете, я внутри спокойна, ощущение, будто так и должно было случиться", - поделилась счастливица.
Выигранные средства Эльвира планирует направить прежде всего на здоровье родных и помощь внуку-студенту. Если бы сумма оказалась ещё больше, она "внукам по квартире купила бы, а остальное - в банк". Также есть и личная мечта - поездка в Санкт-Петербург.
"Меня с ним связывает многое из детства. Там работал мой отец с Владимиром Высоцким. Мне было 8-9 лет, отец работал сценаристом на "Мосфильме". Мы жили в номере напротив Высоцкого, и когда родители были заняты, он водил меня в кафе. Хочу поехать в Питер, походить по этим местам", - поделилась Эльвира.
