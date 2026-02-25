https://1prime.ru/20260225/pochta-867811868.html
Мишустин рассказал о работе над решением проблем "Почты России"
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Власти РФ создают совместную рабочую группу по решению проблем "Почты России", включая ее финансовую стабилизацию, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "При участии коллег из Госдумы, Вячеслава Викторовича (Володина - ред.) лично, создаем совместную рабочую группу, которая займется решением накопившихся проблем. Уже подготовлен законопроект, который направлен на стабилизацию финансового состояния почты", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
