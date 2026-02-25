Мишустин назвал поддержку бойцов СВО важнейшей задачей государства

https://1prime.ru/20260225/podderzhka-867810488.html
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал поддержку бойцов специальной военной операции и их семей важнейшей задачей государства. "Поддержка бойцов и членов их семей, как подчеркивал президент, – важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего нашего общества", - сказал он на отчете правительства РФ о результатах деятельности за 2025 год в Госдуме России. Мишустин отметил, что прошедший 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества в память о подвигах тех, кто в разные периоды истории сражался за родину и в честь участников специальной военной операции, которые отстаивают интересы России сегодня.
