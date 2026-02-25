https://1prime.ru/20260225/pomosch-867810604.html
В России создана целостная система помощи бойцам СВО, заявил Мишустин
2026-02-25T15:02+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия создала целостную систему помощи бойцам спецоперации на Украине и членам их семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Ранее в среду он отметил, что поддержка бойцов и членов их семей – важнейшая задача, долг и ответственность государства, всего нашего общества. "Благодаря вам были поддержаны десятки инициатив, которые стали законами. Все они составляют целостную систему помощи нашим героям и их близким", - сказал он, выступая в Госдуме.
