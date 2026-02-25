Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, заявил о росте поставок ряда востребованных образцов вооружений и техники в зону СВО на десятки процентов в 2025 году. "Правительство обеспечивает Вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, необходимым вооружением и техникой, финансовыми ресурсами. Поставки отдельных востребованных образцов выросли на десятки процентов. Особую благодарность хочу выразить всем предприятиям, людям, которые делают эту продукцию, работая на свою страну, на победу", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20260225/pomosch-867810604.html
15:08 25.02.2026
 
Мишустин заявил о росте поставок вооружений и техники в зону СВО

МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, заявил о росте поставок ряда востребованных образцов вооружений и техники в зону СВО на десятки процентов в 2025 году.
"Правительство обеспечивает Вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, необходимым вооружением и техникой, финансовыми ресурсами. Поставки отдельных востребованных образцов выросли на десятки процентов. Особую благодарность хочу выразить всем предприятиям, людям, которые делают эту продукцию, работая на свою страну, на победу", - сказал Мишустин.
