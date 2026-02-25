https://1prime.ru/20260225/postavki-867810728.html

Мишустин заявил о росте поставок вооружений и техники в зону СВО

Мишустин заявил о росте поставок вооружений и техники в зону СВО - 25.02.2026, ПРАЙМ

Мишустин заявил о росте поставок вооружений и техники в зону СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, заявил о росте поставок ряда востребованных образцов... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T15:08+0300

2026-02-25T15:08+0300

2026-02-25T15:08+0300

россия

промышленность

михаил мишустин

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866530278_1089:1025:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b2a6793fb4db5cd3ebf5d8a1f711cfa.jpg

МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год, заявил о росте поставок ряда востребованных образцов вооружений и техники в зону СВО на десятки процентов в 2025 году. "Правительство обеспечивает Вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, необходимым вооружением и техникой, финансовыми ресурсами. Поставки отдельных востребованных образцов выросли на десятки процентов. Особую благодарность хочу выразить всем предприятиям, людям, которые делают эту продукцию, работая на свою страну, на победу", - сказал Мишустин.

https://1prime.ru/20260225/pomosch-867810604.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, михаил мишустин, рф, госдума