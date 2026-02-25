https://1prime.ru/20260225/postupleniya-867811985.html

Греф назвал сумму поступлений в бюджет России от Сбербанка в 2025 году

2026-02-25T16:04+0300

финансы

россия

рф

герман греф

сбербанк

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Общая сумма поступлений в бюджет РФ от Сбербанка за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей, 543,3 миллиарда рублей пришлось на налог на прибыль, сообщил журналистам накануне раскрытия отчетности по МСФО за 2025 год глава банка Герман Греф. "Общая сумма поступлений в бюджет страны от группы "Сбер" за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей", - приводит слова Грефа пресс-служба. "По итогам 2025 года группа "Сбер" заплатила 543,3 миллиарда рублей налога на прибыль. С учетом всех остальных налоговых статей и страховых взносов общая сумма выплат группы "Сбер" превысила 948 миллиардов рублей", - также говорится в сообщении. Также Греф отметил, что в 2025 году Сбербанк выплатил акционерам рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 миллиарда рублей. Половина из них пошла в казну государства как основного акционера в лице министерства финансов, отмечается в сообщении. В декабре прошлого года Герман Греф говорил, что Сбербанк планирует в 2026 году выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год. Согласно действующей дивидендной политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%. По итогам 2024 года Сбербанк выплатил дивиденды в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

