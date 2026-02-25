Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф назвал сумму поступлений в бюджет России от Сбербанка в 2025 году - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/postupleniya-867811985.html
Греф назвал сумму поступлений в бюджет России от Сбербанка в 2025 году
Греф назвал сумму поступлений в бюджет России от Сбербанка в 2025 году - 25.02.2026, ПРАЙМ
Греф назвал сумму поступлений в бюджет России от Сбербанка в 2025 году
Общая сумма поступлений в бюджет РФ от Сбербанка за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей, 543,3 миллиарда рублей пришлось на налог на прибыль, сообщил... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T16:04+0300
2026-02-25T16:04+0300
финансы
россия
рф
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818334_0:0:2291:1288_1920x0_80_0_0_464153e1af09514ec3c0a80d0412e2b5.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Общая сумма поступлений в бюджет РФ от Сбербанка за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей, 543,3 миллиарда рублей пришлось на налог на прибыль, сообщил журналистам накануне раскрытия отчетности по МСФО за 2025 год глава банка Герман Греф. "Общая сумма поступлений в бюджет страны от группы "Сбер" за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей", - приводит слова Грефа пресс-служба. "По итогам 2025 года группа "Сбер" заплатила 543,3 миллиарда рублей налога на прибыль. С учетом всех остальных налоговых статей и страховых взносов общая сумма выплат группы "Сбер" превысила 948 миллиардов рублей", - также говорится в сообщении. Также Греф отметил, что в 2025 году Сбербанк выплатил акционерам рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 миллиарда рублей. Половина из них пошла в казну государства как основного акционера в лице министерства финансов, отмечается в сообщении. В декабре прошлого года Герман Греф говорил, что Сбербанк планирует в 2026 году выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год. Согласно действующей дивидендной политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%. По итогам 2024 года Сбербанк выплатил дивиденды в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.
https://1prime.ru/20260225/stavki-867811723.html
https://1prime.ru/20260202/sberbank-867114793.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818334_159:0:2114:1466_1920x0_80_0_0_b019e7cd6209d8c81e436a8345162f65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, герман греф, сбербанк
Финансы, РОССИЯ, РФ, Герман Греф, Сбербанк
16:04 25.02.2026
 
Греф назвал сумму поступлений в бюджет России от Сбербанка в 2025 году

Греф: поступления в бюджет РФ от Сбербанка за 2025 год превысили 1,3 триллион рублей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОткрытие головного офиса Сбербанка в Симферополе
Открытие головного офиса Сбербанка в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Открытие головного офиса Сбербанка в Симферополе. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Общая сумма поступлений в бюджет РФ от Сбербанка за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей, 543,3 миллиарда рублей пришлось на налог на прибыль, сообщил журналистам накануне раскрытия отчетности по МСФО за 2025 год глава банка Герман Греф.
"Общая сумма поступлений в бюджет страны от группы "Сбер" за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей", - приводит слова Грефа пресс-служба.
Здание Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке
13:00
"По итогам 2025 года группа "Сбер" заплатила 543,3 миллиарда рублей налога на прибыль. С учетом всех остальных налоговых статей и страховых взносов общая сумма выплат группы "Сбер" превысила 948 миллиардов рублей", - также говорится в сообщении.
Также Греф отметил, что в 2025 году Сбербанк выплатил акционерам рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 миллиарда рублей. Половина из них пошла в казну государства как основного акционера в лице министерства финансов, отмечается в сообщении.
В декабре прошлого года Герман Греф говорил, что Сбербанк планирует в 2026 году выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год.
Согласно действующей дивидендной политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.
По итогам 2024 года Сбербанк выплатил дивиденды в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2026
Сбербанк в 2025 году увеличил выпуск цифровых финансовых активов в 5,6 раза
2 февраля, 11:54
 
ФинансыРОССИЯРФГерман ГрефСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала