Правительство ввело обязательную маркировку для нескольких групп бакалеи

2026-02-25T21:56+0300

бизнес

россия

правительство

правительство рф

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в системе "Честный знак", с 1 сентября 2026 года маркироваться будут несколько новых групп бакалейной продукции, следует из постановления правительства. Так, с 1 сентября 2026 года цифровой код маркировки будет наноситься на зерновые продукты для завтрака, мед, макаронные изделия и картофель быстрого приготовления. Помимо этого, с 1 декабря 2026 года маркировка станет обязательной для муки, включая смеси для приготовления выпечки, круп, в том числе сухих смесей для супов, и для каш. При этом с 1 марта 2026 года производители такой продукции должны будут зарегистрироваться в информационной системе мониторинга. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

