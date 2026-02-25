Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство ввело обязательную маркировку для нескольких групп бакалеи - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/pravitelstvo-867822491.html
Правительство ввело обязательную маркировку для нескольких групп бакалеи
Правительство ввело обязательную маркировку для нескольких групп бакалеи - 25.02.2026, ПРАЙМ
Правительство ввело обязательную маркировку для нескольких групп бакалеи
Правительство России расширило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в системе "Честный знак", с 1 сентября 2026 года маркироваться будут... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T21:56+0300
2026-02-25T21:56+0300
бизнес
россия
правительство
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/77103/04/771030418_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_1647e61a8da6f59e0b0e0a6a472fabeb.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в системе "Честный знак", с 1 сентября 2026 года маркироваться будут несколько новых групп бакалейной продукции, следует из постановления правительства. Так, с 1 сентября 2026 года цифровой код маркировки будет наноситься на зерновые продукты для завтрака, мед, макаронные изделия и картофель быстрого приготовления. Помимо этого, с 1 декабря 2026 года маркировка станет обязательной для муки, включая смеси для приготовления выпечки, круп, в том числе сухих смесей для супов, и для каш. При этом с 1 марта 2026 года производители такой продукции должны будут зарегистрироваться в информационной системе мониторинга. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
https://1prime.ru/20260203/belorussija-867135387.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77103/04/771030418_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_a3bea0ca5909700809654b87879f4f3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, правительство, правительство рф
Бизнес, РОССИЯ, правительство, Правительство РФ
21:56 25.02.2026
 
Правительство ввело обязательную маркировку для нескольких групп бакалеи

Правительство ввело обязательную маркировку для нескольких новых групп бакалеи

© fotolia.com / xyСупермаркет
Супермаркет - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Супермаркет. Архивное фото
© fotolia.com / xy
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Правительство России расширило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке в системе "Честный знак", с 1 сентября 2026 года маркироваться будут несколько новых групп бакалейной продукции, следует из постановления правительства.
Так, с 1 сентября 2026 года цифровой код маркировки будет наноситься на зерновые продукты для завтрака, мед, макаронные изделия и картофель быстрого приготовления.
Помимо этого, с 1 декабря 2026 года маркировка станет обязательной для муки, включая смеси для приготовления выпечки, круп, в том числе сухих смесей для супов, и для каш.
При этом с 1 марта 2026 года производители такой продукции должны будут зарегистрироваться в информационной системе мониторинга.
Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.
В Белоруссии продлили запрет на маркировку импортируемых в страну напитков
3 февраля, 00:53
 
БизнесРОССИЯправительствоПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала