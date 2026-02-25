Мишустин заявил о появлении в 2027 году препаратов от аллергии и рака

https://1prime.ru/20260225/preparaty-867813540.html

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Уникальные российские препараты от аллергии и некоторых видов рака будут выведены на рынок в 2027 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. "Сейчас идет целый ряд клинических испытаний целого ряда не имеющих зарубежных аналогов препаратов. Их порядка 14, и еще 23 медицинских изделия. Мы планируем их увидеть в эксплуатации, в выпуске в 2027 году", - сказал Мишустин. "Это вакцина от аллергии, в частности, на пыльцу березы и пищевую. Это препарат важнейший для лечения рака, в частности, рака мочевого пузыря. Препараты для купирования болевых синдромов, медизделия для коррекции нейро-когнитивных нарушений, в том числе ослабления памяти, внимания", – уточнил он. "Зарегистрировали наши ученые вакцины для разных форм рака. На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи", – добавил премьер.

