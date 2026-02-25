https://1prime.ru/20260225/professija-867795742.html
Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Сварщик с зарплатой свыше 267 тысяч рублей стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в начале 2026 года, следует из исследования hh.ru и сервиса "Моя смена", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 267 300 рублей", - говорится в исследовании. Уточняется, что на втором месте расположились электромонтажники с зарплатой 160 тысяч рублей, а на третьем – машинисты и монтажники с заработной платой в 146,9 тысячи рублей. Согласно исследованию, в топ-10 специальностей также вошли маляры и штукатуры (135,5 тысячи рублей), автослесари и автомеханики (120,2 тысячи рублей), токари, фрезеровщики и шлифовщики (119,9 тысячи рублей), водители (105,5 тысячи рублей), операторы станков с числовым программным управлением (104 300 рублей) и механики (103,2 тысячи рублей). Анализ рынка труда России проводился hh.ru и сервисом "Моя смена" в январе 2026 года.
