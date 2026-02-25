https://1prime.ru/20260225/putin-867798884.html

Путин обсудил с Гергиевым премьеру оперы "Турандот" в Большом театре

бизнес

россия

рф

валерий гергиев

владимир путин

большой театр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865726788_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e0fcad83fd88110a388cb6c5568c2462.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев во время встречи в Кремле обсудили премьеру оперы "Турандот". Премьеру оперы "Турандот" Джакомо Пуччини в постановке Алексея Франдетти представили на Исторической сцене Большого театра 19 февраля. Путин рассказал Гергиеву, что видел в СМИ информацию о премьере. "Да, я видел… По СМИ видел, конечно, да-да, честное слово! И интервью с артистами посмотрел", - сказал президент. Гергиев рассказал, что в опере задействован широкий состав. На партии Турандот было найдено шесть исполнителей, чтобы в ближайшие полтора-два года спектакль можно было давать чаще. Кроме того, Гергиев назвал решающим броском вперед ставку на молодежь. "Турандот" - жестко там всё у вас всё звучит?" - спросил Путин. "Ну, я бы сказал, это все-таки яркая очень опера Пуччини. Он ее не дописал. Самый конец уже досочинен другим автором. Но это сильное произведение, безусловно", - сказал Гергиев.

рф

