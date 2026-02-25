Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с Гергиевым премьеру оперы "Турандот" в Большом театре - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с Гергиевым премьеру оперы "Турандот" в Большом театре
Путин обсудил с Гергиевым премьеру оперы "Турандот" в Большом театре - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин обсудил с Гергиевым премьеру оперы "Турандот" в Большом театре
Президент РФ Владимир Путин и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев во время встречи в Кремле обсудили премьеру оперы "Турандот". | 25.02.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
рф
валерий гергиев
владимир путин
большой театр
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев во время встречи в Кремле обсудили премьеру оперы "Турандот". Премьеру оперы "Турандот" Джакомо Пуччини в постановке Алексея Франдетти представили на Исторической сцене Большого театра 19 февраля. Путин рассказал Гергиеву, что видел в СМИ информацию о премьере. "Да, я видел… По СМИ видел, конечно, да-да, честное слово! И интервью с артистами посмотрел", - сказал президент. Гергиев рассказал, что в опере задействован широкий состав. На партии Турандот было найдено шесть исполнителей, чтобы в ближайшие полтора-два года спектакль можно было давать чаще. Кроме того, Гергиев назвал решающим броском вперед ставку на молодежь. "Турандот" - жестко там всё у вас всё звучит?" - спросил Путин. "Ну, я бы сказал, это все-таки яркая очень опера Пуччини. Он ее не дописал. Самый конец уже досочинен другим автором. Но это сильное произведение, безусловно", - сказал Гергиев.
рф
бизнес, россия, рф, валерий гергиев, владимир путин, большой театр
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Валерий Гергиев, Владимир Путин, Большой театр
09:19 25.02.2026
 
Путин обсудил с Гергиевым премьеру оперы "Турандот" в Большом театре

Путин и Гергиев обсудили премьеру оперы "Турандот" в Большом театре

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев во время встречи в Кремле обсудили премьеру оперы "Турандот".
Премьеру оперы "Турандот" Джакомо Пуччини в постановке Алексея Франдетти представили на Исторической сцене Большого театра 19 февраля. Путин рассказал Гергиеву, что видел в СМИ информацию о премьере.
Путин встретился с Гергиевым в Кремле
09:05
09:05
"Да, я видел… По СМИ видел, конечно, да-да, честное слово! И интервью с артистами посмотрел", - сказал президент.
Гергиев рассказал, что в опере задействован широкий состав. На партии Турандот было найдено шесть исполнителей, чтобы в ближайшие полтора-два года спектакль можно было давать чаще. Кроме того, Гергиев назвал решающим броском вперед ставку на молодежь.
"Турандот" - жестко там всё у вас всё звучит?" - спросил Путин.
"Ну, я бы сказал, это все-таки яркая очень опера Пуччини. Он ее не дописал. Самый конец уже досочинен другим автором. Но это сильное произведение, безусловно", - сказал Гергиев.
Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков
Вчера, 16:50
Вчера, 16:50
 
БизнесРОССИЯРФВалерий ГергиевВладимир ПутинБольшой театр
 
 
