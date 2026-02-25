https://1prime.ru/20260225/putin-867799035.html
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре
Президент России Владимир Путин одной фразой описал ажиотаж вокруг постановки Большого театра, отметив, что вся страна хочет попасть на балет "Щелкунчик". | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T09:24+0300
2026-02-25T09:24+0300
2026-02-25T09:24+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одной фразой описал ажиотаж вокруг постановки Большого театра, отметив, что вся страна хочет попасть на балет "Щелкунчик". Президент во вторник вечером встретился в Кремле с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Они поговорили о работе театров и новых постановках. Гергиев отметил, что верным шагом стало решение транслировать постановку "Шелкунчик" в прямом эфире "Первого канала". "Потому что дефицит был неприятной проблемой, помните?" - отметил он. "Вся страна хочет попасть на "Щелкунчика", - отреагировал Путин. Гергиев согласился, добавив, что теперь разные регионы России могут посмотреть этот бессмертный балет Чайковского в живой трансляции.
