https://1prime.ru/20260225/putin-867799035.html

Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре

Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре - 25.02.2026, ПРАЙМ

Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре

Президент России Владимир Путин одной фразой описал ажиотаж вокруг постановки Большого театра, отметив, что вся страна хочет попасть на балет "Щелкунчик". | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T09:24+0300

2026-02-25T09:24+0300

2026-02-25T09:24+0300

технологии

валерий гергиев

владимир путин

большой театр

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одной фразой описал ажиотаж вокруг постановки Большого театра, отметив, что вся страна хочет попасть на балет "Щелкунчик". Президент во вторник вечером встретился в Кремле с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Они поговорили о работе театров и новых постановках. Гергиев отметил, что верным шагом стало решение транслировать постановку "Шелкунчик" в прямом эфире "Первого канала". "Потому что дефицит был неприятной проблемой, помните?" - отметил он. "Вся страна хочет попасть на "Щелкунчика", - отреагировал Путин. Гергиев согласился, добавив, что теперь разные регионы России могут посмотреть этот бессмертный балет Чайковского в живой трансляции.

https://1prime.ru/20260225/putin-867798884.html

https://1prime.ru/20260225/putin-867798639.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, валерий гергиев, владимир путин, большой театр, россия