Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре - 25.02.2026
https://1prime.ru/20260225/putin-867799035.html
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре
Президент России Владимир Путин одной фразой описал ажиотаж вокруг постановки Большого театра, отметив, что вся страна хочет попасть на балет "Щелкунчик". | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T09:24+0300
2026-02-25T09:24+0300
технологии
валерий гергиев
владимир путин
большой театр
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одной фразой описал ажиотаж вокруг постановки Большого театра, отметив, что вся страна хочет попасть на балет "Щелкунчик". Президент во вторник вечером встретился в Кремле с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Они поговорили о работе театров и новых постановках. Гергиев отметил, что верным шагом стало решение транслировать постановку "Шелкунчик" в прямом эфире "Первого канала". "Потому что дефицит был неприятной проблемой, помните?" - отметил он. "Вся страна хочет попасть на "Щелкунчика", - отреагировал Путин. Гергиев согласился, добавив, что теперь разные регионы России могут посмотреть этот бессмертный балет Чайковского в живой трансляции.
технологии, валерий гергиев, владимир путин, большой театр, россия
Технологии, Валерий Гергиев, Владимир Путин, Большой театр, РОССИЯ
09:24 25.02.2026
 
Путин отметил ажиотаж вокруг балета "Щелкунчик" в Большом театре

Путин: вся страна хочет попасть на балет "Щелкунчик"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одной фразой описал ажиотаж вокруг постановки Большого театра, отметив, что вся страна хочет попасть на балет "Щелкунчик".
Президент во вторник вечером встретился в Кремле с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. Они поговорили о работе театров и новых постановках. Гергиев отметил, что верным шагом стало решение транслировать постановку "Шелкунчик" в прямом эфире "Первого канала".
"Потому что дефицит был неприятной проблемой, помните?" - отметил он.
"Вся страна хочет попасть на "Щелкунчика", - отреагировал Путин.
Гергиев согласился, добавив, что теперь разные регионы России могут посмотреть этот бессмертный балет Чайковского в живой трансляции.
ТехнологииВалерий ГергиевВладимир ПутинБольшой театрРОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала