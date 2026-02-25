https://1prime.ru/20260225/putin-867799174.html
Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти Темирканова
Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти Темирканова - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти Темирканова
Президент России Владимир Путин попросил главу Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева подумать над увековечением памяти дирижера Юрия Темирканова.
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева подумать над увековечением памяти дирижера Юрия Темирканова. "Надо, чтобы и имя Юрия Хатуевича (Темирканова - ред.) - чтобы мы бережно отнеслись к его имени, к его наследию творческому. Может быть, вы и подумаете, сделаете какие-то предложения", - обратился Путин к Гергиеву во время их встречи в Кремле. Президент во вторник вечером встретился с главой Большого и Мариинского театров.
