https://1prime.ru/20260225/putin-867799174.html

Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти Темирканова

Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти Темирканова - 25.02.2026, ПРАЙМ

Путин попросил Гергиева подумать над увековечением памяти Темирканова

Президент России Владимир Путин попросил главу Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева подумать над увековечением памяти дирижера Юрия Темирканова. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T09:30+0300

2026-02-25T09:30+0300

2026-02-25T09:30+0300

россия

владимир путин

валерий гергиев

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил главу Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева подумать над увековечением памяти дирижера Юрия Темирканова. "Надо, чтобы и имя Юрия Хатуевича (Темирканова - ред.) - чтобы мы бережно отнеслись к его имени, к его наследию творческому. Может быть, вы и подумаете, сделаете какие-то предложения", - обратился Путин к Гергиеву во время их встречи в Кремле. Президент во вторник вечером встретился с главой Большого и Мариинского театров.

https://1prime.ru/20260225/putin-867799035.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, валерий гергиев