Путин рассказал о планах открытия дирекции Большого и Мариинского театров

Путин рассказал о планах открытия дирекции Большого и Мариинского театров

2026-02-25T09:45+0300

владимир путин

россия

валерий гергиев

большой театр

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал о планах открытия дирекции Большого и Мариинского театров. Президент накануне вечером провел встречу с главой Большого и Мариинского театров Валерием Гергиевым. обсудив, в том числе, работу Большого и Мариинского театра. "Сейчас дирекцию устроим в Мариинке, да? То, что вы предлагали", - отметил Путин. "Да. Мне кажется, что дирекция, как когда-то говорили, императорских театров, она предполагала национальный масштаб", - отреагировал Гергиев. Путин в 2022 году на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства предлагал Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки.

