Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты
Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ, сообщили в Кремле. | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ, сообщили в Кремле. "Президент инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты", - говорится в сообщении на платформе Max.
10:45 25.02.2026
 
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты

Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты РФ

© РИА Новости . POOL
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ, сообщили в Кремле.
"Президент инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты", - говорится в сообщении на платформе Max.
