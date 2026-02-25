https://1prime.ru/20260225/putin-867800865.html
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты
Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ, сообщили в Кремле. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T10:45+0300
2026-02-25T10:45+0300
2026-02-25T10:45+0300
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866842289_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_b0620f336297d17498869f0bb47a94af.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты РФ, сообщили в Кремле. "Президент инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты", - говорится в сообщении на платформе Max.
https://1prime.ru/20260225/putin-867798639.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866842289_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_0a41bb7742a9b9a5ab7b03144d47098b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты
Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты РФ