Путин в среду примет участие в Форуме будущих технологий
Путин в среду примет участие в Форуме будущих технологий - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин в среду примет участие в Форуме будущих технологий
Президент России Владимир Путин в среду примет участие в Форуме будущих технологий, выступит на пленарном заседании, сообщил пресс-секретарь президента РФ... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:55+0300
2026-02-25T12:55+0300
2026-02-25T12:56+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду примет участие в Форуме будущих технологий, выступит на пленарном заседании, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня президент примет участие в Форуме будущих технологий, выступит на пленарном заседании, осмотрит выставку. И будет отдельная встреча с учеными... Обычно пару слов президента делаем публичными, а так встречи, чтобы быть действительно эффективными, проходят в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам.
Путин в среду примет участие в Форуме будущих технологий
