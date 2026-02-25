https://1prime.ru/20260225/putin-867816759.html

Путин подчеркнул значимость биоэкономики

2026-02-25T17:51+0300

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значимость биоэкономики, отметив перспективы и возможности, которые она открывает перед человеком, экономикой, сельским хозяйством, здравоохранением. Глава государства приехал на площадку Форума будущих технологий в столичном Центре международной торговли. Путин принимает участие в форуме, который в этом году посвящен вопросам формирования биоэкономики в России и применения биотехнологий в разных отраслях. "Так вот, позволю себе остановиться на том, что означает биоэкономика. Какие практические перспективы и возможности она открывает перед человеком, экономикой, сельским хозяйством, здравоохранением. Какую роль играет в укреплении индустриального и технологического суверенитета страны, экологической безопасности", - сказал Путин в ходе выступления.

