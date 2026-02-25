https://1prime.ru/20260225/putin-867816876.html
Путин отметил работу российских ученых и инженеров
Путин отметил работу российских ученых и инженеров - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин отметил работу российских ученых и инженеров
Ученые и инженеры своими смелыми решениями по сути уже формируют новую реальность, заявил президент России Владимир Путин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Ученые и инженеры своими смелыми решениями по сути уже формируют новую реальность, заявил президент России Владимир Путин. "Своими смелыми идеями ученые и инженеры по сути уже формируют новую реальность, индустриальный уклад, применяют достижения в области биологии, генетики, чтобы улучшить жизнь людей, сохранить нашу планету, ее хрупкую экосистему", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
Путин отметил работу российских ученых и инженеров
Путин: ученые и инженеры своими смелыми решениями формируют новую реальность