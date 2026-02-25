Ученые двигаются к созданию живого сердца, заявил Путин

https://1prime.ru/20260225/putin-867816993.html
общество
рф
владимир путин
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Ученые еще не добрались до создания живого сердца, но двигаются к этому, рассказал президент РФ Владимир Путин. "Вот, правда, до создания, так скажем, живого сердца еще не добрались, но к этому двигаются", - сказал Путин на Форуме будущих технологий.
