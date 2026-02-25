https://1prime.ru/20260225/putin-867817104.html
Путин заявил об использовании потенциала биоэкономики для здоровья нации
Путин заявил об использовании потенциала биоэкономики для здоровья нации - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин заявил об использовании потенциала биоэкономики для здоровья нации
Россия будет использовать потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, заявил президент России Владимир Путин. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:58+0300
2026-02-25T17:58+0300
2026-02-25T17:58+0300
финансы
здоровье
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865726788_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e0fcad83fd88110a388cb6c5568c2462.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия будет использовать потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, заявил президент России Владимир Путин. "Со своей стороны намерены использовать колоссальный потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, для решения других приоритетных задач", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
https://1prime.ru/20260225/putin-867816759.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865726788_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_369e2789623a0bfb544ee85f0b966d2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, здоровье, москва, владимир путин
Финансы, Здоровье, МОСКВА, Владимир Путин
Путин заявил об использовании потенциала биоэкономики для здоровья нации
Путин: Россия будет использовать потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации