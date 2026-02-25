https://1prime.ru/20260225/putin-867817104.html

Путин заявил об использовании потенциала биоэкономики для здоровья нации

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия будет использовать потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, заявил президент России Владимир Путин. "Со своей стороны намерены использовать колоссальный потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, для решения других приоритетных задач", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.

