Путин заявил об использовании потенциала биоэкономики для здоровья нации - 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия будет использовать потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, заявил президент России Владимир Путин. "Со своей стороны намерены использовать колоссальный потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, для решения других приоритетных задач", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
17:58 25.02.2026
 
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия будет использовать потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, заявил президент России Владимир Путин.
"Со своей стороны намерены использовать колоссальный потенциал биоэкономики для укрепления здоровья нации, для решения других приоритетных задач", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Путин подчеркнул значимость биоэкономики
17:51
 
Заголовок открываемого материала