Путин предложил предоставить льготы компаниям, внедряющим биотехнологии

2026-02-25T18:01+0300

технологии

москва

владимир путин

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют передовые биотехнологии. "Предоставить налоговые и другие преференции компаниям, которые создают и внедряют такие (передовые биотехнологии - ред.) технологии", - сказал российский лидер на Форуме будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.

