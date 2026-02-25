Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин предложил предоставить льготы компаниям, внедряющим биотехнологии - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/putin-867817228.html
Путин предложил предоставить льготы компаниям, внедряющим биотехнологии
Путин предложил предоставить льготы компаниям, внедряющим биотехнологии - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин предложил предоставить льготы компаниям, внедряющим биотехнологии
Президент России Владимир Путин предложил предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют передовые биотехнологии. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T18:01+0300
2026-02-25T18:01+0300
технологии
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют передовые биотехнологии. "Предоставить налоговые и другие преференции компаниям, которые создают и внедряют такие (передовые биотехнологии - ред.) технологии", - сказал российский лидер на Форуме будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
https://1prime.ru/20260225/putin-867817104.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, москва, владимир путин
Технологии, МОСКВА, Владимир Путин
18:01 25.02.2026
 
Путин предложил предоставить льготы компаниям, внедряющим биотехнологии

Путин предложил предоставить налоговые льготы компаниям, внедряющим биотехнологии

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют передовые биотехнологии.
"Предоставить налоговые и другие преференции компаниям, которые создают и внедряют такие (передовые биотехнологии - ред.) технологии", - сказал российский лидер на Форуме будущих технологий.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Путин заявил об использовании потенциала биоэкономики для здоровья нации
17:58
 
ТехнологииМОСКВАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала