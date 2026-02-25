https://1prime.ru/20260225/putin-867817228.html
Путин предложил предоставить льготы компаниям, внедряющим биотехнологии
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил предоставить налоговые преференции компаниям, которые внедряют передовые биотехнологии. "Предоставить налоговые и другие преференции компаниям, которые создают и внедряют такие (передовые биотехнологии - ред.) технологии", - сказал российский лидер на Форуме будущих технологий. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
