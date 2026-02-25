Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил обеспечить межотраслевое управление в биоэкономике - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить межотраслевое управление в биоэкономике
Путин поручил обеспечить межотраслевое управление в биоэкономике - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить межотраслевое управление в биоэкономике
Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, поручил обеспечить межотраслевое, надведомственное управление в российской биоэкономике. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T18:04+0300
2026-02-25T18:21+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, поручил обеспечить межотраслевое, надведомственное управление в российской биоэкономике. "Особенно важно организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике, нацелить наши шаги на значительное увеличение ее доли в ВВП страны", – сказал он. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году – новым материалам и химии.
18:04 25.02.2026 (обновлено: 18:21 25.02.2026)
 
Путин поручил обеспечить межотраслевое управление в биоэкономике

Путин: важно организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, поручил обеспечить межотраслевое, надведомственное управление в российской биоэкономике.
"Особенно важно организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике, нацелить наши шаги на значительное увеличение ее доли в ВВП страны", – сказал он.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году – новым материалам и химии.
Путин предложил предоставить льготы компаниям, внедряющим биотехнологии
