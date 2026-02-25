https://1prime.ru/20260225/putin-867817529.html
Путин поручил обеспечить межотраслевое управление в биоэкономике
Путин поручил обеспечить межотраслевое управление в биоэкономике - 25.02.2026, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить межотраслевое управление в биоэкономике
Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, поручил обеспечить межотраслевое, надведомственное управление в российской биоэкономике. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T18:04+0300
2026-02-25T18:04+0300
2026-02-25T18:21+0300
технологии
финансы
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, поручил обеспечить межотраслевое, надведомственное управление в российской биоэкономике. "Особенно важно организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике, нацелить наши шаги на значительное увеличение ее доли в ВВП страны", – сказал он. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году – новым материалам и химии.
https://1prime.ru/20260225/putin-867817228.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, москва, владимир путин
Технологии, Финансы, МОСКВА, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить межотраслевое управление в биоэкономике
Путин: важно организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике