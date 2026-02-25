https://1prime.ru/20260225/putin-867817529.html

Путин поручил обеспечить межотраслевое управление в биоэкономике

2026-02-25T18:04+0300

2026-02-25T18:04+0300

2026-02-25T18:21+0300

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, поручил обеспечить межотраслевое, надведомственное управление в российской биоэкономике. "Особенно важно организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике, нацелить наши шаги на значительное увеличение ее доли в ВВП страны", – сказал он. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году этот форум был посвящен медицине будущего, в 2025 году – новым материалам и химии.

