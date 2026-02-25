https://1prime.ru/20260225/putin-867817917.html

Путин предложил использовать экспериментальные режимы в биотехнологиях

Путин предложил использовать экспериментальные режимы в биотехнологиях - 25.02.2026, ПРАЙМ

Путин предложил использовать экспериментальные режимы в биотехнологиях

Президент РФ Владимир Путин предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы, которые уже применяются в беспилотной сфере и сфере... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T18:15+0300

2026-02-25T18:15+0300

2026-02-25T18:15+0300

технологии

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/19/867817361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_deabbce8cff869def5bd69c1f530db04.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы, которые уже применяются в беспилотной сфере и сфере искусственного интеллекта, где хорошо себя зарекомендовали. "В сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни", - заявил он в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий в среду. Как отметил Путин, площадками для разработки и тестирования новых биотехнологий и продуктов могут стать инновационные научно-технологические образовательные центры, среди которых федеральная территория Сириус.

https://1prime.ru/20260225/putin-867816759.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, рф, владимир путин