Путин предложил использовать экспериментальные режимы в биотехнологиях - 25.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260225/putin-867817917.html
2026-02-25T18:15+0300
2026-02-25T18:15+0300
технологии
рф
владимир путин
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил использовать в биотехнологиях экспериментальные правовые режимы, которые уже применяются в беспилотной сфере и сфере искусственного интеллекта, где хорошо себя зарекомендовали. "В сфере беспилотных систем и искусственного интеллекта хорошо зарекомендовал себя опыт экспериментальных правовых режимов. Предлагаю распространить их и на отдельные направления наук о жизни", - заявил он в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий в среду. Как отметил Путин, площадками для разработки и тестирования новых биотехнологий и продуктов могут стать инновационные научно-технологические образовательные центры, среди которых федеральная территория Сириус.
технологии, рф, владимир путин
Технологии, РФ, Владимир Путин
18:15 25.02.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на IV Форуме будущих технологий в Москве
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Путин подчеркнул значимость биоэкономики
17:51
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
