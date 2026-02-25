Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Через несколько дней". На Западе забили тревогу после речи Путина - 25.02.2026
"Через несколько дней". На Западе забили тревогу после речи Путина
"Через несколько дней". На Западе забили тревогу после речи Путина - 25.02.2026, ПРАЙМ
"Через несколько дней". На Западе забили тревогу после речи Путина
Выступление Владимира Путина на коллегии ФСБ состоялось на фоне обострения ситуации из-за действий киевского режима, сообщает L'AntiDiplomatico. | 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Выступление Владимира Путина на коллегии ФСБ состоялось на фоне обострения ситуации из-за действий киевского режима, сообщает L'AntiDiplomatico."Заявления Путина прозвучали всего через несколько дней после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину &lt;…&gt; в остановке поставок по нефтепроводу "Дружба", — отмечает издание.Как пишет L'AntiDiplomatico, действия Киева создают картину гибридной войны, где терроризм используется как инструмент, а дипломатия отходит на второй план.24 февраля Путин во время своей речи отметил, что Украина не гнушается никакими средствами в борьбе с Россией, включая попытки ударов по энергетической инфраструктуре.Поставки по трубопроводу в Венгрию и Словакию остановились 27 января. По информации Mandiner, Киев не восстанавливает транспортировку, ссылаясь на повреждения.Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по политическим мотивам без технических оснований. В итоге Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой разрешить морской транзит российской нефти.На этой неделе страны приостановили экспорт дизельного топлива на Украину до восстановления поставок по "Дружбе".В августе они аналогично прекращали получать нефть после атак украинских дронов. После этого Венгрия запретила въезд в страну и Шенген командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто назвал удары по "Дружбе" актом посягательства на суверенитет страны.
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Выступление Владимира Путина на коллегии ФСБ состоялось на фоне обострения ситуации из-за действий киевского режима, сообщает L'AntiDiplomatico.
"Заявления Путина прозвучали всего через несколько дней после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину <…> в остановке поставок по нефтепроводу "Дружба", — отмечает издание.
Как пишет L'AntiDiplomatico, действия Киева создают картину гибридной войны, где терроризм используется как инструмент, а дипломатия отходит на второй план.
24 февраля Путин во время своей речи отметил, что Украина не гнушается никакими средствами в борьбе с Россией, включая попытки ударов по энергетической инфраструктуре.
Поставки по трубопроводу в Венгрию и Словакию остановились 27 января. По информации Mandiner, Киев не восстанавливает транспортировку, ссылаясь на повреждения.

Трубопровод "Дружба" начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется: по Белоруссии в Польшу и Германию, а также через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по политическим мотивам без технических оснований. В итоге Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой разрешить морской транзит российской нефти.
На этой неделе страны приостановили экспорт дизельного топлива на Украину до восстановления поставок по "Дружбе".
В августе они аналогично прекращали получать нефть после атак украинских дронов. После этого Венгрия запретила въезд в страну и Шенген командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто назвал удары по "Дружбе" актом посягательства на суверенитет страны.
 
Заголовок открываемого материала