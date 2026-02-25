"Через несколько дней". На Западе забили тревогу после речи Путина
L'AntiDiplomatico: выступление Путина прошло на фоне напряженности
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Выступление Владимира Путина на коллегии ФСБ состоялось на фоне обострения ситуации из-за действий киевского режима, сообщает L'AntiDiplomatico.
"Заявления Путина прозвучали всего через несколько дней после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину <…> в остановке поставок по нефтепроводу "Дружба", — отмечает издание.
Как пишет L'AntiDiplomatico, действия Киева создают картину гибридной войны, где терроризм используется как инструмент, а дипломатия отходит на второй план.
24 февраля Путин во время своей речи отметил, что Украина не гнушается никакими средствами в борьбе с Россией, включая попытки ударов по энергетической инфраструктуре.
Поставки по трубопроводу в Венгрию и Словакию остановились 27 января. По информации Mandiner, Киев не восстанавливает транспортировку, ссылаясь на повреждения.
Трубопровод "Дружба" начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется: по Белоруссии в Польшу и Германию, а также через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по политическим мотивам без технических оснований. В итоге Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой разрешить морской транзит российской нефти.
На этой неделе страны приостановили экспорт дизельного топлива на Украину до восстановления поставок по "Дружбе".
В августе они аналогично прекращали получать нефть после атак украинских дронов. После этого Венгрия запретила въезд в страну и Шенген командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто назвал удары по "Дружбе" актом посягательства на суверенитет страны.