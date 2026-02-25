https://1prime.ru/20260225/rezultaty-867815191.html

Более 80% россиян считают достигнутые на СВО результаты значимыми

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян (82%) считают достигнутые в ходе спецоперации промежуточные результаты значимыми, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Участникам опроса предложили оценить промежуточные итоги СВО. 82% граждан РФ считают достигнутые результаты значимыми. По данным АЦ ВЦИОМ, в декабре 2022 года промежуточные результаты спецоперации оценивали как значимые 81% респондентов. Кроме того, большинство россиян (82%) выразили доверие российской армии. В свою очередь 10% опрошенных не доверяют ВС РФ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 января среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

