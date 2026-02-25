Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
россия
общество
рф
вциом
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян (82%) считают достигнутые в ходе спецоперации промежуточные результаты значимыми, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Участникам опроса предложили оценить промежуточные итоги СВО. 82% граждан РФ считают достигнутые результаты значимыми. По данным АЦ ВЦИОМ, в декабре 2022 года промежуточные результаты спецоперации оценивали как значимые 81% респондентов. Кроме того, большинство россиян (82%) выразили доверие российской армии. В свою очередь 10% опрошенных не доверяют ВС РФ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 января среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
россия, общество , рф, вциом
РОССИЯ, Общество , РФ, ВЦИОМ
17:14 25.02.2026
 
Более 80% россиян считают достигнутые на СВО результаты значимыми

ВЦИОМ: более 80% россиян считают достигнутые на СВО результаты значимыми

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Большинство россиян (82%) считают достигнутые в ходе спецоперации промежуточные результаты значимыми, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Участникам опроса предложили оценить промежуточные итоги СВО. 82% граждан РФ считают достигнутые результаты значимыми. По данным АЦ ВЦИОМ, в декабре 2022 года промежуточные результаты спецоперации оценивали как значимые 81% респондентов.
Кроме того, большинство россиян (82%) выразили доверие российской армии. В свою очередь 10% опрошенных не доверяют ВС РФ.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 января среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Боевая работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
"Украинцы больше не могут": США заявили о важных изменениях в зоне СВО
