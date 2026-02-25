Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" хочет создать кардиостимуляторы с неограниченным сроком службы
2026-02-25T22:38+0300
2026-02-25T22:38+0300
москва
росатом
россия
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:230:3149:2001_1920x0_80_0_0_02f4a66878d72b0e50d8b31deb9a3616.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Ученые "Росатома" хотят создать кардиостимуляторы с неограниченным сроком службы и с радиоизотопными источниками питания, сообщила пресс-служба госкорпорации. Президент России Владимир Путин в среду в Москве посетил выставку передовых разработок, которая организована на площадке Форума будущих технологий. На выставке "Росатом" показал главе государства свои передовые разработки в различных направлениях биомедицины. "В "Росатоме" активно работают над воплощением технологической мечты о создании биоинженерного сердца, полностью выращенного из клеток человека", - говорится в сообщении. Первой задачей, которую предстоит решить на пути к мечте, станет разработка миниатюрных источников энергии, способных создавать электрический импульс, "запускающий" сокращение сердечной мышцы, отмечает госкорпорация. "А пока в атомной отрасли ведется научный поиск возможностей применения радиоизотопных источников питания в кардиостимуляторах с неограниченным сроком службы. Это решение позволит избежать риска повторных операций по регулярной замене устройств и имплантировать их на всю жизнь", - подчеркивает "Росатом".
москва
москва, росатом, россия, технологии
МОСКВА, Росатом, РОССИЯ, Технологии
22:38 25.02.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
"Росатом" готов к возможным санкциям ЕС, заявил Лихачев
23 февраля, 14:46
 
МОСКВА Росатом РОССИЯ Технологии
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала