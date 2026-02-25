https://1prime.ru/20260225/rosatom-867823157.html

"Росатом" хочет создать кардиостимуляторы с неограниченным сроком службы

2026-02-25T22:38+0300

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Ученые "Росатома" хотят создать кардиостимуляторы с неограниченным сроком службы и с радиоизотопными источниками питания, сообщила пресс-служба госкорпорации. Президент России Владимир Путин в среду в Москве посетил выставку передовых разработок, которая организована на площадке Форума будущих технологий. На выставке "Росатом" показал главе государства свои передовые разработки в различных направлениях биомедицины. "В "Росатоме" активно работают над воплощением технологической мечты о создании биоинженерного сердца, полностью выращенного из клеток человека", - говорится в сообщении. Первой задачей, которую предстоит решить на пути к мечте, станет разработка миниатюрных источников энергии, способных создавать электрический импульс, "запускающий" сокращение сердечной мышцы, отмечает госкорпорация. "А пока в атомной отрасли ведется научный поиск возможностей применения радиоизотопных источников питания в кардиостимуляторах с неограниченным сроком службы. Это решение позволит избежать риска повторных операций по регулярной замене устройств и имплантировать их на всю жизнь", - подчеркивает "Росатом".

