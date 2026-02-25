https://1prime.ru/20260225/rossija-867792121.html
Россия показала настоящую коммуникацию на переговорах, заявил Уиткофф
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россия на переговорах по Украине продемонстрировала настоящую коммуникацию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"Мы разделились на отдельные комнаты. Происходили военные переговоры, обсуждали экономическое процветание. Относительно россиян мы видели определенную умеренность и, думаю, видели настоящую коммуникацию", - заявил Уиткофф в ходе выступления на украинском форуме YES Meeting, его слова приводит телеканал ТСН.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля сообщил, что в течение трех недель могут состояться переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
