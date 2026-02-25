Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам, достигшим 80 лет, в марте повысят пенсии - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260225/rossijane-867793747.html
Россиянам, достигшим 80 лет, в марте повысят пенсии
Россиянам, достигшим 80 лет, в марте повысят пенсии - 25.02.2026, ПРАЙМ
Россиянам, достигшим 80 лет, в марте повысят пенсии
Россияне, достигшие 80 лет, в марте получат прибавку к пенсии в размере более 9,5 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T04:41+0300
2026-02-25T04:41+0300
экономика
общество
ранхигс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867793747.jpg?1771983678
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россияне, достигшие 80 лет, в марте получат прибавку к пенсии в размере более 9,5 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Марина Солодовникова. "В марте будет произведено повышение пенсий гражданам, достигшим 80-летнего возраста. Доплата составит размер фиксированной выплаты - 9584,69 рублей", - сказала Солодовникова. Она уточнила, что такая же прибавка предусмотрена для граждан с инвалидностью I группы независимо от возраста. Кроме того, после увольнения пенсии работающих россиян будут пересчитаны с учетом всех пропущенных индексаций за время трудовой деятельности. Благодаря этому увеличится размер выплат, пояснила представитель Президентской академии. "Индексация социальных пенсий, как и ранее, запланирована с 1 апреля 2026 года", - заключила Солодовникова.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , ранхигс
Экономика, Общество , РАНХиГС
04:41 25.02.2026
 
Россиянам, достигшим 80 лет, в марте повысят пенсии

Эксперт Солодовникова: россияне, достигшие 80 лет, в марте получат прибавку к пенсии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россияне, достигшие 80 лет, в марте получат прибавку к пенсии в размере более 9,5 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Марина Солодовникова.
"В марте будет произведено повышение пенсий гражданам, достигшим 80-летнего возраста. Доплата составит размер фиксированной выплаты - 9584,69 рублей", - сказала Солодовникова.
Она уточнила, что такая же прибавка предусмотрена для граждан с инвалидностью I группы независимо от возраста.
Кроме того, после увольнения пенсии работающих россиян будут пересчитаны с учетом всех пропущенных индексаций за время трудовой деятельности. Благодаря этому увеличится размер выплат, пояснила представитель Президентской академии.
"Индексация социальных пенсий, как и ранее, запланирована с 1 апреля 2026 года", - заключила Солодовникова.
 
ЭкономикаОбществоРАНХиГС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала