Россиянам, достигшим 80 лет, в марте повысят пенсии
Россиянам, достигшим 80 лет, в марте повысят пенсии - 25.02.2026, ПРАЙМ
Россиянам, достигшим 80 лет, в марте повысят пенсии
Россияне, достигшие 80 лет, в марте получат прибавку к пенсии в размере более 9,5 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T04:41+0300
2026-02-25T04:41+0300
2026-02-25T04:41+0300
экономика
общество
ранхигс
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Россияне, достигшие 80 лет, в марте получат прибавку к пенсии в размере более 9,5 тысяч рублей, сообщила РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Марина Солодовникова.
"В марте будет произведено повышение пенсий гражданам, достигшим 80-летнего возраста. Доплата составит размер фиксированной выплаты - 9584,69 рублей", - сказала Солодовникова.
Она уточнила, что такая же прибавка предусмотрена для граждан с инвалидностью I группы независимо от возраста.
Кроме того, после увольнения пенсии работающих россиян будут пересчитаны с учетом всех пропущенных индексаций за время трудовой деятельности. Благодаря этому увеличится размер выплат, пояснила представитель Президентской академии.
"Индексация социальных пенсий, как и ранее, запланирована с 1 апреля 2026 года", - заключила Солодовникова.
Экономика, Общество , РАНХиГС
