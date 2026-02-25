https://1prime.ru/20260225/rpsm-867792845.html
В РПСМ рассказали, какие суда чаще всего нападают пираты
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Современные пираты, как и их предшественники, по-прежнему отдают предпочтение торговым судам – чаще всего нападениям подвергаются сухогрузы и танкеры, поскольку зачастую на них нет военизированной охраны, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.
"Вряд ли было бы успешным нападение пиратов на военный корабль или судно военизированного формирования (полиции, береговой охраны). Поэтому и в сегодняшних условиях "купеческие" суда, то есть обычные торговые, являются их целью. На этих судах нет оружия, за исключением случаев, когда на борту находится специально нанятая охрана. Как показывает статистика, наиболее часто нападениям подвергаются сухогрузы (80 судов в 2025 году), на втором месте танкеры (41 судно в 2025 году)", - рассказал Ковальчук.
По его словам, выбор диктуется целью нападения. Например, в одних случаях это ограбление членов экипажа (деньги, ценные вещи) или судового имущества. В других - целью является груз на борту, от контейнеров с товарами до нефти. Также может быть захвачено судно с экипажем или пленены отдельные члены экипажа в качестве заложников с целью получения выкупа.
Ковальчук напомнил, что среди всех территорий по количеству нападений за последние четыре года абсолютным лидером является Сингапурский пролив - 80 попыток в 2025 году. "Пролив расположен между Сингапуром и островами Риау (Индонезия). Естественным образом в нем проходит большое количество судов, как под флагом Сингапура, так и управляющихся сингапурскими судоходными компаниями", - поделился он.
В страновом разрезе греческие компании, продолжает Ковальчук, контролируют около 5,5 тысячи судов под различными флагами, которые активно вовлечены в международные перевозки (21% мирового дедвейта торгового флота). "Чем больше судов, тем больше вероятность попасть в опасный район и подвергнуться нападению", - заключил он.
