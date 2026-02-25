Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.02.2026
Мишустин заявил о скором начале тестирования инфраструктуры цифрового рубля
Мишустин заявил о скором начале тестирования инфраструктуры цифрового рубля - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин заявил о скором начале тестирования инфраструктуры цифрового рубля
Правительство и Центробанк России в ближайшее время начнут активно тестировать инфраструктуру цифрового рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T16:47+0300
2026-02-25T16:47+0300
финансы
россия
рф
михаил мишустин
банк россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118217_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b6d09066b3a5d6da75464140ad4ded3.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство и Центробанк России в ближайшее время начнут активно тестировать инфраструктуру цифрового рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за год. "То, что касается цифрового рубля, то сейчас мы с коллегами из Банка России, из министерства финансов будем активно уже начинать тестировать инфраструктуру уже в ближайшее время. Это непростая история, крайне аккуратно сначала всю инфраструктуру создав, посмотреть на транзакции - и потом уже вместе с Банком России посмотреть, какими мы будем объемами использовать ее", - сказал Мишустин.
финансы, россия, рф, михаил мишустин, банк россия, госдума
Финансы, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, банк Россия, Госдума
16:47 25.02.2026
 
Мишустин заявил о скором начале тестирования инфраструктуры цифрового рубля

Мишустин: в ближайшее время начнутся активное тестирование инфраструктуры цифрового рубля

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Цифровой рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство и Центробанк России в ближайшее время начнут активно тестировать инфраструктуру цифрового рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за год.
"То, что касается цифрового рубля, то сейчас мы с коллегами из Банка России, из министерства финансов будем активно уже начинать тестировать инфраструктуру уже в ближайшее время. Это непростая история, крайне аккуратно сначала всю инфраструктуру создав, посмотреть на транзакции - и потом уже вместе с Банком России посмотреть, какими мы будем объемами использовать ее", - сказал Мишустин.
