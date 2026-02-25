https://1prime.ru/20260225/rubl-867813295.html

Мишустин заявил о скором начале тестирования инфраструктуры цифрового рубля

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство и Центробанк России в ближайшее время начнут активно тестировать инфраструктуру цифрового рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за год. "То, что касается цифрового рубля, то сейчас мы с коллегами из Банка России, из министерства финансов будем активно уже начинать тестировать инфраструктуру уже в ближайшее время. Это непростая история, крайне аккуратно сначала всю инфраструктуру создав, посмотреть на транзакции - и потом уже вместе с Банком России посмотреть, какими мы будем объемами использовать ее", - сказал Мишустин.

