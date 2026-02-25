https://1prime.ru/20260225/rubl-867813295.html
Мишустин заявил о скором начале тестирования инфраструктуры цифрового рубля
Мишустин заявил о скором начале тестирования инфраструктуры цифрового рубля - 25.02.2026, ПРАЙМ
Мишустин заявил о скором начале тестирования инфраструктуры цифрового рубля
Правительство и Центробанк России в ближайшее время начнут активно тестировать инфраструктуру цифрового рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин,... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T16:47+0300
2026-02-25T16:47+0300
2026-02-25T16:47+0300
финансы
россия
рф
михаил мишустин
банк россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118217_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b6d09066b3a5d6da75464140ad4ded3.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Правительство и Центробанк России в ближайшее время начнут активно тестировать инфраструктуру цифрового рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за год. "То, что касается цифрового рубля, то сейчас мы с коллегами из Банка России, из министерства финансов будем активно уже начинать тестировать инфраструктуру уже в ближайшее время. Это непростая история, крайне аккуратно сначала всю инфраструктуру создав, посмотреть на транзакции - и потом уже вместе с Банком России посмотреть, какими мы будем объемами использовать ее", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20260220/tsb-867675823.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860118217_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_163b519f446f879cb007ec18cf555c7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, михаил мишустин, банк россия, госдума
Финансы, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, банк Россия, Госдума
Мишустин заявил о скором начале тестирования инфраструктуры цифрового рубля
Мишустин: в ближайшее время начнутся активное тестирование инфраструктуры цифрового рубля