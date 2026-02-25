https://1prime.ru/20260225/rynok-867819103.html
Российский рынок акций вырос за основную сессию
2026-02-25T19:04+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,65%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,65%, до 2795,39 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 1,45%, до 1141,48 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,87%, до 1151,61 пункта. Юаневый индекс упал из-за того, что в конце сессии китайская валюта сильно выросла к рублю. Официальный курс доллара к рублю, используемый для расчета РТС, устанавливается раньше и еще не учел падения рубля в последние часы.
