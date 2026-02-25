https://1prime.ru/20260225/samsung-867823584.html

Samsung представила новую линейку смартфонов

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новую серию смартфонов Galaxy S26, следует из пресс-релиза компании. | 25.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новую серию смартфонов Galaxy S26, следует из пресс-релиза компании. "Samsung Electronics сегодня анонсировала серию Galaxy S26, оснащенную самыми интуитивными, проактивными и адаптивными функциями Galaxy AI, которые упрощают повседневные задачи, выполняемые смартфонами", - говорится в сообщении. В новую линейку входят смартфоны Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Отмечается, что устройства в фоновом режиме выполняют сложные задачи, позволяя пользователям "сосредоточиться на результатах, а не на том, как работает технология". Модель смартфона S26 Ultra работает на основе специально разработанного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, как указывает компания, обеспечивает лучшую в своем классе производительность. Кроме того, S26 Ultra оснащен технологией Privacy Display, благодаря которой экран смартфона затемняется под углом. При этом, в отличие от других подобных технологий, указывает компания, Privacy Display от Galaxy сохраняет полное качество изображения на экране. Российские ритейлеры в день официальной презентации новых смартфонов Galaxy S26 с встроенным искусственным интеллектом начали принимать предзаказы на них, цена начинается от 90 тысяч рублей, сообщало ранее в среду РИА Новости. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

