Samsung представила новую линейку смартфонов
25.02.2026
Samsung представила новую линейку смартфонов
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новую серию смартфонов Galaxy S26, следует из пресс-релиза компании.
2026-02-25T23:00+0300
2026-02-25T23:00+0300
2026-02-25T23:00+0300
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новую серию смартфонов Galaxy S26, следует из пресс-релиза компании. "Samsung Electronics сегодня анонсировала серию Galaxy S26, оснащенную самыми интуитивными, проактивными и адаптивными функциями Galaxy AI, которые упрощают повседневные задачи, выполняемые смартфонами", - говорится в сообщении. В новую линейку входят смартфоны Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Отмечается, что устройства в фоновом режиме выполняют сложные задачи, позволяя пользователям "сосредоточиться на результатах, а не на том, как работает технология". Модель смартфона S26 Ultra работает на основе специально разработанного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, как указывает компания, обеспечивает лучшую в своем классе производительность. Кроме того, S26 Ultra оснащен технологией Privacy Display, благодаря которой экран смартфона затемняется под углом. При этом, в отличие от других подобных технологий, указывает компания, Privacy Display от Galaxy сохраняет полное качество изображения на экране. Российские ритейлеры в день официальной презентации новых смартфонов Galaxy S26 с встроенным искусственным интеллектом начали принимать предзаказы на них, цена начинается от 90 тысяч рублей, сообщало ранее в среду РИА Новости. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
сеул
Samsung представила новую линейку смартфонов
Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S26
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил новую серию смартфонов Galaxy S26, следует из пресс-релиза компании.
"Samsung Electronics сегодня анонсировала серию Galaxy S26, оснащенную самыми интуитивными, проактивными и адаптивными функциями Galaxy AI, которые упрощают повседневные задачи, выполняемые смартфонами", - говорится в сообщении.
В новую линейку входят смартфоны Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra. Отмечается, что устройства в фоновом режиме выполняют сложные задачи, позволяя пользователям "сосредоточиться на результатах, а не на том, как работает технология".
Модель смартфона S26 Ultra работает на основе специально разработанного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, как указывает компания, обеспечивает лучшую в своем классе производительность.
Кроме того, S26 Ultra оснащен технологией Privacy Display, благодаря которой экран смартфона затемняется под углом. При этом, в отличие от других подобных технологий, указывает компания, Privacy Display от Galaxy сохраняет полное качество изображения на экране.
Российские ритейлеры в день официальной презентации новых смартфонов Galaxy S26 с встроенным искусственным интеллектом начали принимать предзаказы на них, цена начинается от 90 тысяч рублей, сообщало ранее в среду РИА Новости.
Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле
.
