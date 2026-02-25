https://1prime.ru/20260225/sanktsii-867802038.html

МИД КНР заявил о принятии мер после новых антироссийских санкций Лондона

МИД КНР заявил о принятии мер после новых антироссийских санкций Лондона - 25.02.2026, ПРАЙМ

МИД КНР заявил о принятии мер после новых антироссийских санкций Лондона

Пекин примет необходимые меры для защиты своих прав и интересов после внесения Великобританией китайских компаний в новый список антироссийских санкций, заявила | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T11:36+0300

2026-02-25T11:36+0300

2026-02-25T11:36+0300

мировая экономика

китай

великобритания

запад

транснефть

газпром

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865093567_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_7668859c91fb5ac416cd05375cb552f4.jpg

ПЕКИН, 25 фев - ПРАЙМ. Пекин примет необходимые меры для защиты своих прав и интересов после внесения Великобританией китайских компаний в новый список антироссийских санкций, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "В вопросе украинского кризиса Китай последовательно выступает за содействие мирным переговорам и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать новый пакет антироссийских санкций Великобритании, куда включены китайские компании. Дипломат подчеркнула, что нормальные обмены и сотрудничество России и Китая не должны подвергаться вмешательству или влиянию. "Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - добавила она. Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций, включив в него 240 юрлиц, семь физлиц и 50 судов. В частности, под новые санкции попали "Транснефть", СПГ-терминал "Газпром СПГ Портовая", структуры "Росатома", банки "Фора-Банк", "Ак Барс" и "Абсолют", а также компании из Китая и ОАЭ. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20260225/kitay-867801229.html

https://1prime.ru/20260222/kitay-867720209.html

китай

великобритания

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, великобритания, запад, транснефть, газпром, росатом