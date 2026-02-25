Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД КНР заявил о принятии мер после новых антироссийских санкций Лондона - 25.02.2026
МИД КНР заявил о принятии мер после новых антироссийских санкций Лондона
МИД КНР заявил о принятии мер после новых антироссийских санкций Лондона - 25.02.2026, ПРАЙМ
МИД КНР заявил о принятии мер после новых антироссийских санкций Лондона
Пекин примет необходимые меры для защиты своих прав и интересов после внесения Великобританией китайских компаний в новый список антироссийских санкций, заявила | 25.02.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 25 фев - ПРАЙМ. Пекин примет необходимые меры для защиты своих прав и интересов после внесения Великобританией китайских компаний в новый список антироссийских санкций, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "В вопросе украинского кризиса Китай последовательно выступает за содействие мирным переговорам и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать новый пакет антироссийских санкций Великобритании, куда включены китайские компании. Дипломат подчеркнула, что нормальные обмены и сотрудничество России и Китая не должны подвергаться вмешательству или влиянию. "Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - добавила она. Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций, включив в него 240 юрлиц, семь физлиц и 50 судов. В частности, под новые санкции попали "Транснефть", СПГ-терминал "Газпром СПГ Портовая", структуры "Росатома", банки "Фора-Банк", "Ак Барс" и "Абсолют", а также компании из Китая и ОАЭ. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
11:36 25.02.2026
 
МИД КНР заявил о принятии мер после новых антироссийских санкций Лондона

МИД КНР: Пекин примет меры после новых антироссийских санкций Лондона

© РИА Новости . Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости . Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 25 фев - ПРАЙМ. Пекин примет необходимые меры для защиты своих прав и интересов после внесения Великобританией китайских компаний в новый список антироссийских санкций, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"В вопросе украинского кризиса Китай последовательно выступает за содействие мирным переговорам и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - заявила Мао Нин на просьбу РИА Новости прокомментировать новый пакет антироссийских санкций Великобритании, куда включены китайские компании.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
МИД Китая заявил о недопустимости применения ядерного оружия
10:59
Дипломат подчеркнула, что нормальные обмены и сотрудничество России и Китая не должны подвергаться вмешательству или влиянию.
"Китай примет необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов", - добавила она.
Во вторник Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций, включив в него 240 юрлиц, семь физлиц и 50 судов. В частности, под новые санкции попали "Транснефть", СПГ-терминал "Газпром СПГ Портовая", структуры "Росатома", банки "Фора-Банк", "Ак Барс" и "Абсолют", а также компании из Китая и ОАЭ.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Северо-Восток Китая развивает авиасообщение с российскими регионами
22 февраля, 16:51
 
