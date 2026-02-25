https://1prime.ru/20260225/senat-867793090.html
Сенат США не поддержал законопроект о финансировании МВБ
Сенат США не поддержал законопроект о финансировании МВБ - 25.02.2026, ПРАЙМ
Сенат США не поддержал законопроект о финансировании МВБ
Американские законодатели верхней палаты конгресса США не поддержали законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности страны, следует из... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T03:40+0300
2026-02-25T03:40+0300
2026-02-25T03:40+0300
экономика
сша
дональд трамп
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867793090.jpg?1771980054
ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Американские законодатели верхней палаты конгресса США не поддержали законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности страны, следует из трансляции на сайте палаты.
В ходе процедурного голосования 50 сенаторов из 100 проголосовали за законопроект, в то время как 45 их коллег проголосовали против. Для дальнейшего продвижения законопроекта требуется поддержка 60 законодателей.
Бюджет МВБ стал главной причиной разногласий в сенате и спровоцировал частичный шатдаун две недели назад, так как часть сенатских демократов настаивала на жестких требованиях к работе иммиграционной службы США (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в штате Миннесота.
Бюджет остальных федеральных ведомств был утвержден конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом до конца финансового года 30 сентября, поэтому их работа продолжается без перебоев.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, конгресс сша
Экономика, США, Дональд Трамп, Конгресс США
Сенат США не поддержал законопроект о финансировании МВБ
Сенат США не поддержал законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности
ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Американские законодатели верхней палаты конгресса США не поддержали законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности страны, следует из трансляции на сайте палаты.
В ходе процедурного голосования 50 сенаторов из 100 проголосовали за законопроект, в то время как 45 их коллег проголосовали против. Для дальнейшего продвижения законопроекта требуется поддержка 60 законодателей.
Бюджет МВБ стал главной причиной разногласий в сенате и спровоцировал частичный шатдаун две недели назад, так как часть сенатских демократов настаивала на жестких требованиях к работе иммиграционной службы США (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в штате Миннесота.
Бюджет остальных федеральных ведомств был утвержден конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом до конца финансового года 30 сентября, поэтому их работа продолжается без перебоев.