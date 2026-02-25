https://1prime.ru/20260225/senat-867793090.html

Сенат США не поддержал законопроект о финансировании МВБ

Сенат США не поддержал законопроект о финансировании МВБ - 25.02.2026, ПРАЙМ

Сенат США не поддержал законопроект о финансировании МВБ

Американские законодатели верхней палаты конгресса США не поддержали законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности страны, следует из... | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T03:40+0300

2026-02-25T03:40+0300

2026-02-25T03:40+0300

экономика

сша

дональд трамп

конгресс сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867793090.jpg?1771980054

ВАШИНГТОН, 25 фев - ПРАЙМ. Американские законодатели верхней палаты конгресса США не поддержали законопроект о финансировании министерства внутренней безопасности страны, следует из трансляции на сайте палаты. В ходе процедурного голосования 50 сенаторов из 100 проголосовали за законопроект, в то время как 45 их коллег проголосовали против. Для дальнейшего продвижения законопроекта требуется поддержка 60 законодателей. Бюджет МВБ стал главной причиной разногласий в сенате и спровоцировал частичный шатдаун две недели назад, так как часть сенатских демократов настаивала на жестких требованиях к работе иммиграционной службы США (ICE) после серии инцидентов, в том числе двух смертельных случаев с участием федеральных агентов в штате Миннесота. Бюджет остальных федеральных ведомств был утвержден конгрессом и подписан президентом Дональдом Трампом до конца финансового года 30 сентября, поэтому их работа продолжается без перебоев.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, конгресс сша