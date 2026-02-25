Биржевая цена серебра поднялась выше $90 за тройскую унцию

https://1prime.ru/20260225/serebro-867798222.html
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет более чем на 3% в среду утром, поднимаясь выше отметки в 90 долларов за тройскую унцию впервые с 4 февраля, следует из данных торгов. По состоянию на 8.39 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,27% относительно предыдущего закрытия - до 90,368 доллара за унцию, показатель находится выше отметки в 90 долларов впервые с 4 февраля.
