Основатель ГК "Дело" вновь стал ее контролирующим владельцем

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что закрыл сделку и вернул ранее принадлежавший ему 1% уставного капитала головной компании группы, вновь став ее контролирующим владельцем. "25 февраля закрыл сделку и вернул ранее принадлежавший мне один процент уставного капитала УК "Дело". В итоге 51% акций опять мой. Уже сегодня документы нотариус передаст для регистрации в ЕГРЮЛ, срок изменения записи участников - пять рабочих дней. До 4 марта 2026 года", - сообщил бизнесмен в своем официальном Telegram-канале. Шишкарев владел 51% "Дела" до декабря прошлого года, когда доля в 1% была продана компании "Р-Альянс". Предполагалось, что "Трансмашхолдинг" выкупит долю в 49% у второго совладельца - "Росатома". Однако сделка была отменена, так как стороны не смогли договориться о цене, говорил Шишкарев.

