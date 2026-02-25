Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
25.02.2026
Основатель ГК "Дело" вновь стал ее контролирующим владельцем
Основатель ГК "Дело" вновь стал ее контролирующим владельцем
Основатель ГК "Дело" вновь стал ее контролирующим владельцем
Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что закрыл сделку и вернул ранее принадлежавший ему 1% уставного... | 25.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что закрыл сделку и вернул ранее принадлежавший ему 1% уставного капитала головной компании группы, вновь став ее контролирующим владельцем. "25 февраля закрыл сделку и вернул ранее принадлежавший мне один процент уставного капитала УК "Дело". В итоге 51% акций опять мой. Уже сегодня документы нотариус передаст для регистрации в ЕГРЮЛ, срок изменения записи участников - пять рабочих дней. До 4 марта 2026 года", - сообщил бизнесмен в своем официальном Telegram-канале. Шишкарев владел 51% "Дела" до декабря прошлого года, когда доля в 1% была продана компании "Р-Альянс". Предполагалось, что "Трансмашхолдинг" выкупит долю в 49% у второго совладельца - "Росатома". Однако сделка была отменена, так как стороны не смогли договориться о цене, говорил Шишкарев.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866436677_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_44f4a00dd8fe1365311785bf61a9aa7c.jpg
бизнес, банки, сергей шишкарев
Бизнес, Банки, Сергей Шишкарев
18:36 25.02.2026
 
Основатель ГК "Дело" вновь стал ее контролирующим владельцем

Основатель ГК "Дело" Шишкарев вновь стал ее контролирующим владельцем с долей 51%

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Шишкарев
Сергей Шишкарев - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Сергей Шишкарев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Основатель и председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что закрыл сделку и вернул ранее принадлежавший ему 1% уставного капитала головной компании группы, вновь став ее контролирующим владельцем.
"25 февраля закрыл сделку и вернул ранее принадлежавший мне один процент уставного капитала УК "Дело". В итоге 51% акций опять мой. Уже сегодня документы нотариус передаст для регистрации в ЕГРЮЛ, срок изменения записи участников - пять рабочих дней. До 4 марта 2026 года", - сообщил бизнесмен в своем официальном Telegram-канале.
Шишкарев владел 51% "Дела" до декабря прошлого года, когда доля в 1% была продана компании "Р-Альянс". Предполагалось, что "Трансмашхолдинг" выкупит долю в 49% у второго совладельца - "Росатома". Однако сделка была отменена, так как стороны не смогли договориться о цене, говорил Шишкарев.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
"Росатом" уведомил Шишкарева о намерении завершить партнерство с ГК "Дело"
20 февраля, 14:13
 
БизнесБанкиСергей Шишкарев
 
 
Заголовок открываемого материала