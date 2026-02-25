Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили создать "Индекс дружелюбия" школ - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/shkola-867803683.html
В Госдуме предложили создать "Индекс дружелюбия" школ
В Госдуме предложили создать "Индекс дружелюбия" школ - 25.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили создать "Индекс дружелюбия" школ
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать "Индекс дружелюбия" школ,... | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T12:09+0300
2026-02-25T12:09+0300
госдума
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать "Индекс дружелюбия" школ, отражающий уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды, на основе анонимных опросов среди обучающихся. Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения в общеобразовательных организациях ежегодных анонимных опросов среди обучающихся о распространенности травли, издевательств и конфликтов. На основе полученных данных возможно формирование сравнительного показателя — "Индекса дружелюбия" школы, отражающего уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды", - сказано в документе. Депутаты уточнили, что сбор данных может осуществляться в электронном формате через "Госуслуги", что обеспечит анонимность, достоверность и сопоставимость информации. Создание "Индекса дружелюбия", по мнению авторов, станет инструментом ранней диагностики и профилактики травли, позволит учащимся безопасно сообщать о проблемах, а органам власти — принимать проактивные меры по улучшению психологического климата в школах. Это, по их словам, особенно актуально в условиях кадрового дефицита педагогов-психологов и отсутствия возможности установления обязательных нормативов их штатной численности в каждой общеобразовательной организации.
https://1prime.ru/20260225/mishustin-867803493.html
https://1prime.ru/20260212/pitanie-867424459.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
госдума, общество
Госдума, Общество
12:09 25.02.2026
 
В Госдуме предложили создать "Индекс дружелюбия" школ

В Госдуме предложили создать "Индекс дружелюбия" для оценки атмосферы школ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать "Индекс дружелюбия" школ, отражающий уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды, на основе анонимных опросов среди обучающихся.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Министры прибывают в Госдуму на выступление Мишустина
12:06
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения в общеобразовательных организациях ежегодных анонимных опросов среди обучающихся о распространенности травли, издевательств и конфликтов. На основе полученных данных возможно формирование сравнительного показателя — "Индекса дружелюбия" школы, отражающего уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды", - сказано в документе.
Депутаты уточнили, что сбор данных может осуществляться в электронном формате через "Госуслуги", что обеспечит анонимность, достоверность и сопоставимость информации.
Создание "Индекса дружелюбия", по мнению авторов, станет инструментом ранней диагностики и профилактики травли, позволит учащимся безопасно сообщать о проблемах, а органам власти — принимать проактивные меры по улучшению психологического климата в школах. Это, по их словам, особенно актуально в условиях кадрового дефицита педагогов-психологов и отсутствия возможности установления обязательных нормативов их штатной численности в каждой общеобразовательной организации.
Столовая - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Слуцкий призвал взять вопрос качества питания в школах на особый контроль
12 февраля, 17:46
 
ГосдумаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала