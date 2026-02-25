https://1prime.ru/20260225/shtraf-867780990.html

“Это ловушка”. Откуда берутся странные штрафы за нарушение ПДД

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Автомобилисты регулярно получают штрафы за совершенные нарушения ПДД, зафиксированные с помощью камер. Но часть постановлений приходит без фотографий: за превышение скорости, за парковку, нарушения требований разметки и другие нарушения ПДД. Что делать, если вы получили постановление о штрафе, которое вызывает сомнение, рассказал агентству “Прайм” адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.Получив такое "письмо счастья" необходимо понять, что это - недоработка, ошибка ГИБДД или мошенничество."Если вам пришло уведомление о штрафе, но в нем нет фотографии, что предусмотрено ст. 28.6 и частью 7 ст. 29.10 КоАП РФ, то спешить оплачивать его, надеясь сделать это со скидкой, не следует, так как отсутствие фотографии свидетельствует об отсутствии доказательной базы. Штраф без фото или с сомнительными реквизитами — повод для обжалования, так как это нарушает процессуальные нормы”, - разъясняет адвокат.Для начала необходимо проверить штраф на официальном сайте ГИБДД или в приложении Госуслуги — фото могло просто не загрузиться. Нередко фото правонарушения загружается с опозданием в несколько часов. Если там данных нет, подайте жалобу в течение 10 дней в ГИБДД или суд.“Но скорее всего вы столкнулись с фактом мошенничества. Фейковые документы приходят по почте и имитируют официальные уведомления ГИБДД о нарушениях, якобы зафиксированных камерами видеофиксации. При оплате по реквизитам в такой квитанции деньги уходят в руки мошенников”, - предупредил Александр Шиманский.Чтобы выявить подделку, эксперт рекомендует проверить УИН (уникальный идентификатор начисления) на официальном сайте ГИБДД или через портал Госуслуги, сверить банковские реквизиты получателя. Настоящие штрафы поступают на счета Федерального казначейства, а не на электронные кошельки.“Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам - необходимо вводить адрес сайта ГИБДД для проверки вручную. Не сканировать QR-коды из сообщений и рассылок — они ведут на фишинговые ресурсы и могут заразить устройство вредоносным ПО" - заявил адвокат.Чтобы не попасть в ловушку, эксперт рекомендует получать уведомления только из официальных источников, например, через Госуслуги или мобильное приложение ГИБДД, игнорировать сообщения о штрафах, если не нашли подтверждение начисления на официальных порталах, не вводить персональные данные на подозрительных сайтах, даже если они визуально похожи на официальные, установить антивирусные программы на телефон и компьютер, чтобы защититься от вредоносных приложений и ссылок.“Внимательность — главный инструмент в борьбе с цифровыми мошенниками. Даже если письмо выглядит реалистично, лучше потратить несколько минут на проверку, чем лишиться денег и раскрыть свои персональные данные злоумышленникам”, - подытожил Александр Шиманский.

