Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России
2026-02-25T20:42+0300
политика
мировая экономика
швейцария
рф
ес
ЖЕНЕВА, 25 фев - ПРАЙМ. Швейцария с 26 февраля присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ, включая ограничения на передвижение российских дипломатов, сообщил в среду кабмин конфедерации. "25 февраля 2026 года Федеральный совет принял решение о принятии дальнейших мер 19-го пакета санкций Европейского союза против России. Новые меры вступят в силу 26 февраля 2026 года", - говорится в пресс-релизе кабмина. Отмечается, что Федеральный совет "по аналогии с ЕС ввел требование об отчетности о транзите и въезде в Швейцарию российского дипломатического персонала, аккредитованного в Евросоюзе".
швейцария
рф
