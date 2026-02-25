Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЖЕНЕВА, 25 фев - ПРАЙМ. Швейцария с 26 февраля присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ, включая ограничения на передвижение российских дипломатов, сообщил в среду кабмин конфедерации. "25 февраля 2026 года Федеральный совет принял решение о принятии дальнейших мер 19-го пакета санкций Европейского союза против России. Новые меры вступят в силу 26 февраля 2026 года", - говорится в пресс-релизе кабмина. Отмечается, что Федеральный совет "по аналогии с ЕС ввел требование об отчетности о транзите и въезде в Швейцарию российского дипломатического персонала, аккредитованного в Евросоюзе".
20:42 25.02.2026
 
ЖЕНЕВА, 25 фев - ПРАЙМ. Швейцария с 26 февраля присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ, включая ограничения на передвижение российских дипломатов, сообщил в среду кабмин конфедерации.
"25 февраля 2026 года Федеральный совет принял решение о принятии дальнейших мер 19-го пакета санкций Европейского союза против России. Новые меры вступят в силу 26 февраля 2026 года", - говорится в пресс-релизе кабмина.
Отмечается, что Федеральный совет "по аналогии с ЕС ввел требование об отчетности о транзите и въезде в Швейцарию российского дипломатического персонала, аккредитованного в Евросоюзе".
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
ЕС снял с повестки новые санкции против России
19:15
 
