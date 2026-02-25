https://1prime.ru/20260225/shveytsariya-867821191.html

Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России

Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России - 25.02.2026, ПРАЙМ

Швейцария присоединится к санкциям ЕС против России

Швейцария с 26 февраля присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ, включая ограничения на передвижение российских дипломатов, сообщил в среду | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T20:42+0300

2026-02-25T20:42+0300

2026-02-25T20:42+0300

политика

мировая экономика

швейцария

рф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83744/92/837449280_0:0:765:430_1920x0_80_0_0_d0c8572a3722d12135f1c21bdeb21f70.jpg

ЖЕНЕВА, 25 фев - ПРАЙМ. Швейцария с 26 февраля присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ, включая ограничения на передвижение российских дипломатов, сообщил в среду кабмин конфедерации. "25 февраля 2026 года Федеральный совет принял решение о принятии дальнейших мер 19-го пакета санкций Европейского союза против России. Новые меры вступят в силу 26 февраля 2026 года", - говорится в пресс-релизе кабмина. Отмечается, что Федеральный совет "по аналогии с ЕС ввел требование об отчетности о транзите и въезде в Швейцарию российского дипломатического персонала, аккредитованного в Евросоюзе".

https://1prime.ru/20260225/es-867819287.html

швейцария

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, швейцария, рф, ес