Слуцкий призвал вернуть сферу ЖКХ под контроль государства - 25.02.2026
https://1prime.ru/20260225/slutskiy-867815428.html
Слуцкий призвал вернуть сферу ЖКХ под контроль государства
Слуцкий призвал вернуть сферу ЖКХ под контроль государства - 25.02.2026, ПРАЙМ
Слуцкий призвал вернуть сферу ЖКХ под контроль государства
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал вернуть сферу жилищно-коммунального хозяйства под государственный контроль. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T17:19+0300
2026-02-25T17:19+0300
россия
общество
рф
леонид слуцкий
михаил мишустин
владимир путин
госдума
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860633036_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_328b188557879d70cc3f612c27e8de4d.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал вернуть сферу жилищно-коммунального хозяйства под государственный контроль. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы. "Надо, действительно, форсированно возвращать ЖКХ под контроль государства", - сказал Слуцкий, выступая в Госдуме. Лидер партии отметил, что в некоторых регионах РФ изношенность магистральных сетей составляет 100%. Кроме того, он обратил внимание на недобросовестные управляющие компании. По его словам, фракция уже предложила правительству РФ ужесточить контроль и ответственность за деятельностью таких УК. Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе со Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить размеры штрафов для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, а в случае повторного нарушения - отстранять их от должности на срок от шести месяцев до одного года.
рф
россия, общество , рф, леонид слуцкий, михаил мишустин, владимир путин, госдума, лдпр
РОССИЯ, Общество , РФ, Леонид Слуцкий, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума, ЛДПР
17:19 25.02.2026
 
Слуцкий призвал вернуть сферу ЖКХ под контроль государства

Слуцкий: надо возвращать ЖКХ под контроль государства

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал вернуть сферу жилищно-коммунального хозяйства под государственный контроль.
В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
"Надо, действительно, форсированно возвращать ЖКХ под контроль государства", - сказал Слуцкий, выступая в Госдуме.
Лидер партии отметил, что в некоторых регионах РФ изношенность магистральных сетей составляет 100%. Кроме того, он обратил внимание на недобросовестные управляющие компании. По его словам, фракция уже предложила правительству РФ ужесточить контроль и ответственность за деятельностью таких УК.
Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе со Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить размеры штрафов для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, а в случае повторного нарушения - отстранять их от должности на срок от шести месяцев до одного года.
РОССИЯ Общество РФ Леонид Слуцкий Михаил Мишустин Владимир Путин Госдума ЛДПР
 
 
