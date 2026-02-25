https://1prime.ru/20260225/slutskiy-867815428.html

Слуцкий призвал вернуть сферу ЖКХ под контроль государства

Слуцкий призвал вернуть сферу ЖКХ под контроль государства - 25.02.2026, ПРАЙМ

Слуцкий призвал вернуть сферу ЖКХ под контроль государства

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал вернуть сферу жилищно-коммунального хозяйства под государственный контроль. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T17:19+0300

2026-02-25T17:19+0300

2026-02-25T17:19+0300

россия

общество

рф

леонид слуцкий

михаил мишустин

владимир путин

госдума

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860633036_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_328b188557879d70cc3f612c27e8de4d.jpg

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал вернуть сферу жилищно-коммунального хозяйства под государственный контроль. В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы. "Надо, действительно, форсированно возвращать ЖКХ под контроль государства", - сказал Слуцкий, выступая в Госдуме. Лидер партии отметил, что в некоторых регионах РФ изношенность магистральных сетей составляет 100%. Кроме того, он обратил внимание на недобросовестные управляющие компании. По его словам, фракция уже предложила правительству РФ ужесточить контроль и ответственность за деятельностью таких УК. Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе со Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить размеры штрафов для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, а в случае повторного нарушения - отстранять их от должности на срок от шести месяцев до одного года.

https://1prime.ru/20260225/volodin-867814786.html

https://1prime.ru/20260225/mishustin-867811600.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, леонид слуцкий, михаил мишустин, владимир путин, госдума, лдпр