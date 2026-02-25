Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/sovkombank-867818820.html
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам - 25.02.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам
Совкомбанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1 - 1,5 процентных пункта в зависимости от программы кредитования. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T18:52+0300
2026-02-25T18:52+0300
финансы
банки
совкомбанк
недвижимость
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Совкомбанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1 - 1,5 процентных пункта в зависимости от программы кредитования.Базовая процентная ставка на покупку недвижимости составляет от 20,49% годовых. Минимальная ставка по рыночным ипотечным программам составляет 19,99% при соблюдении регулярного оборота по карте "Халва", то есть совершении не менее 10 покупок на общую сумму от 20 000 рублей в месяц в течение всего срока кредитования.Максимальная сумма кредита по данным ипотечным программам – 50 миллионов рублей, срок – до 30 лет. Первоначальный взнос за счет собственных средств – не менее 20%, в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.ПСК на момент заключения договора составляет от 21,944% до 24,849%. Подробную информацию об условиях кредитования можно узнать на сайте банка.
https://1prime.ru/20260220/sovkombank-867644241.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a12138af25cd74b2091cc5aeee3c28ba.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, совкомбанк, недвижимость, ипотека
Финансы, Банки, Совкомбанк, Недвижимость, ипотека
18:52 25.02.2026
 
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам

Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 1-1,5 п.п.

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Совкомбанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1 - 1,5 процентных пункта в зависимости от программы кредитования.
Базовая процентная ставка на покупку недвижимости составляет от 20,49% годовых. Минимальная ставка по рыночным ипотечным программам составляет 19,99% при соблюдении регулярного оборота по карте "Халва", то есть совершении не менее 10 покупок на общую сумму от 20 000 рублей в месяц в течение всего срока кредитования.
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Совкомбанк и "Халва" запускают акцию "На высоте чувств"
20 февраля, 14:00
Максимальная сумма кредита по данным ипотечным программам – 50 миллионов рублей, срок – до 30 лет. Первоначальный взнос за счет собственных средств – не менее 20%, в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.
ПСК на момент заключения договора составляет от 21,944% до 24,849%. Подробную информацию об условиях кредитования можно узнать на сайте банка.
 
ФинансыБанкиСовкомбанкНедвижимостьипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала