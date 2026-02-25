Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам

https://1prime.ru/20260225/sovkombank-867818820.html
МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Совкомбанк снизил ставки по рыночной ипотеке на 1 - 1,5 процентных пункта в зависимости от программы кредитования.Базовая процентная ставка на покупку недвижимости составляет от 20,49% годовых. Минимальная ставка по рыночным ипотечным программам составляет 19,99% при соблюдении регулярного оборота по карте "Халва", то есть совершении не менее 10 покупок на общую сумму от 20 000 рублей в месяц в течение всего срока кредитования.Максимальная сумма кредита по данным ипотечным программам – 50 миллионов рублей, срок – до 30 лет. Первоначальный взнос за счет собственных средств – не менее 20%, в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.ПСК на момент заключения договора составляет от 21,944% до 24,849%. Подробную информацию об условиях кредитования можно узнать на сайте банка.
