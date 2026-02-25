https://1prime.ru/20260225/ssha-867790529.html
США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН
2026-02-25T00:00+0300
ООН, 24 фев - ПРАЙМ. США воздержались при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подготовила Украина, соавторами выступили в том числе ряд европейских стран. Против документа проголосовали 12 стран, за – 107, еще 51 государство воздержалось. Среди последних – США, Сербия, Бразилия, Узбекистан и другие. РФ голосовала против – зампостпреда миссии при ООН Анна Евстигнеева отметила, что документ "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров".
"Уважаемые коллеги, не дайте себя обмануть. Перед вами инструмент не мира, а политизации. В какую бы привлекательную дипломатическую упаковку он ни был бы завернут, его задача заключается в формировании очередной порции обвинений, которые затем будут использоваться как элемент давления", – подчеркнула она с трибуны ГА ООН.
В преамбуле документа авторы выражают "серьезную обеспокоенность" якобы российскими атаками против гражданских и критически важной инфраструктуры, а также подтверждают "твердую приверженность" суверенитету Украины.
Власти РФ, тем не менее, неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать, и отвечать серьезно.
При этом отдельно в документе приветствуют усилия США, "европейских стран и других государств-членов", направленных на прекращение конфликта.
Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
