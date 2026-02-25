https://1prime.ru/20260225/ssha-867790529.html

США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН

США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН - 25.02.2026, ПРАЙМ

США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН

США воздержались при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости. | 25.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-25T00:00+0300

2026-02-25T00:00+0300

2026-02-25T00:00+0300

экономика

мировая экономика

общество

украина

рф

сша

владимир путин

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867790529.jpg?1771966838

ООН, 24 фев - ПРАЙМ. США воздержались при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости. Документ подготовила Украина, соавторами выступили в том числе ряд европейских стран. Против документа проголосовали 12 стран, за – 107, еще 51 государство воздержалось. Среди последних – США, Сербия, Бразилия, Узбекистан и другие. РФ голосовала против – зампостпреда миссии при ООН Анна Евстигнеева отметила, что документ "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров". "Уважаемые коллеги, не дайте себя обмануть. Перед вами инструмент не мира, а политизации. В какую бы привлекательную дипломатическую упаковку он ни был бы завернут, его задача заключается в формировании очередной порции обвинений, которые затем будут использоваться как элемент давления", – подчеркнула она с трибуны ГА ООН. В преамбуле документа авторы выражают "серьезную обеспокоенность" якобы российскими атаками против гражданских и критически важной инфраструктуры, а также подтверждают "твердую приверженность" суверенитету Украины. Власти РФ, тем не менее, неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать, и отвечать серьезно. При этом отдельно в документе приветствуют усилия США, "европейских стран и других государств-членов", направленных на прекращение конфликта. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

украина

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, рф, сша, владимир путин, оон