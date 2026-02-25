Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260225/ssha-867790529.html
США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН
США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН - 25.02.2026, ПРАЙМ
США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН
США воздержались при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T00:00+0300
2026-02-25T00:00+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
рф
сша
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867790529.jpg?1771966838
ООН, 24 фев - ПРАЙМ. США воздержались при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости. Документ подготовила Украина, соавторами выступили в том числе ряд европейских стран. Против документа проголосовали 12 стран, за – 107, еще 51 государство воздержалось. Среди последних – США, Сербия, Бразилия, Узбекистан и другие. РФ голосовала против – зампостпреда миссии при ООН Анна Евстигнеева отметила, что документ "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров". "Уважаемые коллеги, не дайте себя обмануть. Перед вами инструмент не мира, а политизации. В какую бы привлекательную дипломатическую упаковку он ни был бы завернут, его задача заключается в формировании очередной порции обвинений, которые затем будут использоваться как элемент давления", – подчеркнула она с трибуны ГА ООН. В преамбуле документа авторы выражают "серьезную обеспокоенность" якобы российскими атаками против гражданских и критически важной инфраструктуры, а также подтверждают "твердую приверженность" суверенитету Украины. Власти РФ, тем не менее, неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать, и отвечать серьезно. При этом отдельно в документе приветствуют усилия США, "европейских стран и других государств-членов", направленных на прекращение конфликта. Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
украина
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, рф, сша, владимир путин, оон
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, РФ, США, Владимир Путин, ООН
00:00 25.02.2026
 
США воздержались при голосовании по антироссийской резолюции ГА ООН

США воздержались при голосовании на ГА ООН по антироссийской резолюции по Украине

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ООН, 24 фев - ПРАЙМ. США воздержались при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН по антироссийской резолюции по Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подготовила Украина, соавторами выступили в том числе ряд европейских стран. Против документа проголосовали 12 стран, за – 107, еще 51 государство воздержалось. Среди последних – США, Сербия, Бразилия, Узбекистан и другие. РФ голосовала против – зампостпреда миссии при ООН Анна Евстигнеева отметила, что документ "игнорирует сложность конфликта, односторонне трактует нормы Устава ООН и создает препятствия для переговоров".
"Уважаемые коллеги, не дайте себя обмануть. Перед вами инструмент не мира, а политизации. В какую бы привлекательную дипломатическую упаковку он ни был бы завернут, его задача заключается в формировании очередной порции обвинений, которые затем будут использоваться как элемент давления", – подчеркнула она с трибуны ГА ООН.
В преамбуле документа авторы выражают "серьезную обеспокоенность" якобы российскими атаками против гражданских и критически важной инфраструктуры, а также подтверждают "твердую приверженность" суверенитету Украины.
Власти РФ, тем не менее, неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать, и отвечать серьезно.
При этом отдельно в документе приветствуют усилия США, "европейских стран и других государств-членов", направленных на прекращение конфликта.
Резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАРФСШАВладимир ПутинООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала