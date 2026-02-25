https://1prime.ru/20260225/ssha-867819556.html

Фондовые индексы США растут в среду вечером

МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду вечером в ожидании отчета Nvidia, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 19.08 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,33% - до 49 335,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,94%, до 23 079,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,56%, до 6 928,98 пункта. "Следующее важное движение на фондовом рынке будет зависеть от сегодняшних финансовых результатов и прогнозов Nvidia. Это по-прежнему самая важная акция… в самой важной группе лидеров… на фондовом рынке", - цитирует агентство Рейтер записку главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтью Малея (Matthew Maley). Nvidia опубликует квартальный финансовый отчет позже в среду. Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости других компаний. Так, выручка компании HP Inc в первом квартале 2025-2026 финансового года выросла на 6,4% в годовом выражении - до 14,438 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 13,87 миллиарда долларов. Акции компании незначительно растут - на 0,11%.

