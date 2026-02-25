Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США растут в среду вечером
Фондовые индексы США растут в среду вечером
Фондовые индексы США растут в среду вечером - 25.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут в среду вечером
Основные фондовые индексы США растут в среду вечером в ожидании отчета Nvidia, следует из данных торгов и комментариев аналитика. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T19:23+0300
2026-02-25T19:23+0300
экономика
рынок
индексы
торги
сша
nvidia
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду вечером в ожидании отчета Nvidia, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 19.08 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,33% - до 49 335,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,94%, до 23 079,44 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,56%, до 6 928,98 пункта. "Следующее важное движение на фондовом рынке будет зависеть от сегодняшних финансовых результатов и прогнозов Nvidia. Это по-прежнему самая важная акция… в самой важной группе лидеров… на фондовом рынке", - цитирует агентство Рейтер записку главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтью Малея (Matthew Maley). Nvidia опубликует квартальный финансовый отчет позже в среду. Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости других компаний. Так, выручка компании HP Inc в первом квартале 2025-2026 финансового года выросла на 6,4% в годовом выражении - до 14,438 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 13,87 миллиарда долларов. Акции компании незначительно растут - на 0,11%.
https://1prime.ru/20260225/rynok-867819103.html
сша
рынок, индексы, торги, сша, nvidia
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США, Nvidia
19:23 25.02.2026
 
Фондовые индексы США растут в среду вечером

Фондовые индексы США растут в ожидании отчета Nvidia

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду вечером в ожидании отчета Nvidia, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 19.08 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,33% - до 49 335,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,94%, до 23 079,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,56%, до 6 928,98 пункта.
"Следующее важное движение на фондовом рынке будет зависеть от сегодняшних финансовых результатов и прогнозов Nvidia. Это по-прежнему самая важная акция… в самой важной группе лидеров… на фондовом рынке", - цитирует агентство Рейтер записку главного рыночного стратега Miller Tabak + Co. Мэтью Малея (Matthew Maley).
Nvidia опубликует квартальный финансовый отчет позже в среду.
Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости других компаний.
Так, выручка компании HP Inc в первом квартале 2025-2026 финансового года выросла на 6,4% в годовом выражении - до 14,438 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 13,87 миллиарда долларов. Акции компании незначительно растут - на 0,11%.
Российский рынок акций вырос за основную сессию
19:04
 
Экономика Рынок Индексы Торги США Nvidia
 
 
