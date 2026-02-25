Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть - 25.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260225/starenie-867801624.html
В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть
В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть - 25.02.2026, ПРАЙМ
В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть
Старение человека начинается в 25 лет, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева. | 25.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-25T11:19+0300
2026-02-25T11:19+0300
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75496/01/754960196_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_b8e8c7921b1913d9bd460c0b68929243.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Старение человека начинается в 25 лет, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева. "Действительно, старение начинается, хочется нам, не хочется, но в 25 лет", - сказала Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий. Она добавила, что в мире существуют разные теории о признаках старения, среди них есть нарушение метаболизма, саркопения, появление клеток-зомби. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
https://1prime.ru/20260225/test-867801362.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75496/01/754960196_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_9c2d5b770d3ddc76eb6371c342b06137.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , москва
Общество , МОСКВА
11:19 25.02.2026
 
В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть

ФМБА: старение человека начинается в 25 лет

Пенсионеры
Пенсионеры
Пенсионеры. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Старение человека начинается в 25 лет, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
"Действительно, старение начинается, хочется нам, не хочется, но в 25 лет", - сказала Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий.
Она добавила, что в мире существуют разные теории о признаках старения, среди них есть нарушение метаболизма, саркопения, появление клеток-зомби.
Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
В России разработали тест-системы болезни Альцгеймера
11:13
 
ОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала