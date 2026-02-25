https://1prime.ru/20260225/starenie-867801624.html
В ФМБА рассказали, когда человек начинает стареть
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Старение человека начинается в 25 лет, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева. "Действительно, старение начинается, хочется нам, не хочется, но в 25 лет", - сказала Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий. Она добавила, что в мире существуют разные теории о признаках старения, среди них есть нарушение метаболизма, саркопения, появление клеток-зомби. Форум будущих технологий проводится в Москве ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Старение человека начинается в 25 лет, сообщила первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева.
"Действительно, старение начинается, хочется нам, не хочется, но в 25 лет", - сказала Яковлева в ходе сессии Форума будущих технологий.
Она добавила, что в мире существуют разные теории о признаках старения, среди них есть нарушение метаболизма, саркопения, появление клеток-зомби.
Форум будущих технологий проводится в Москве
ежегодно с 2023 года. На нем представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. В 2024 году Форум будущих технологий был посвящен медицине будущего, в 2025 году - новым материалам и химии. Главной темой этого форума стала биоэкономика.
